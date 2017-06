“Fear the Walking Dead”: Alycia Debnam y Sam Underwood quieren salvar el mundo

“Fear the Walking Dead” nos ha mostrado cómo se recrudece la vida para aquellos que buscan huir de los infectados en medio del Apocalipsis zombi. Todo ello, en dos temporadas donde los personajes evolucionan a medida que se complica su situación.

En Chile, la segunda parte del segundo ciclo llegó a ser vista por más de 50.000 personas, un hecho que Francisco Guijón, gerente de contenidos de VTR asegura que “concuerda con la tendencia mundial que existe en el consumo de contenidos zomids”.

En la tercera temporada, que se estrena este domingo a las 22 horas por la señal de cable AMC, hay nuevas incorporaciones. Una de ellas es Sam Underwood, quien interpreta a “Jake Otto”, uno de los jóvenes que mantendrá orden en un reducto apartado del mundo.

Publimetro lo entrevistó en un encuentro de prensa junto con Alycia Debnam-Carey, actriz australiana que da vida a Alicia Clark, miembro de la fracturada familia protagonista, que esta vez se encarga de su destino.

Sam, ¿qué se siente unirse a “Fear the Walking Dead”?

Sam Underwood (SU): ¡Maravilloso! Actualmente, increíble. También tengo que admitir que al principio no había visto la serie y necesité tiempo para verla. Ya cuando audicioné la ví y soy un gran fan de Kim Dickens (Madison), que es por lo que quise ver el programa desde el principio. He seguido su trabajo desde que la ví en “Deadwood, y que estuviese ahí fue lo primero que me atrajo. Así que todo fue soñado. Estaba en Amsterdam con mi esposa y cuando lo conseguí fue increíble.

Creo que causarás polémica en la serie por tus acciones.

SU: Bueno, lo que ocurre en esta temporada te hace pensar qué pasará. Si vas a ser asesinado en esta temporada, o en la próxima. Nunca sabes que sucederá al final. Creo que yo moriré en algún punto. Tengo el hábito de estar en shows de TV donde termino muerto, así que este no podría ser la excepción.

Alycia Debnam-Carey (ADC): Sí, entramos al show pensando en que siempre existe esa posibilidad. Es algo que te puede pasar, entonces no pensamos en ello.

Es interesante ver cómo interactúan entre ustedes. Hay mucha química y los dos son “los hijos buenos”.

ADC: Hemos crecido mucho desde lo que ha pasado y ahora nos preguntamos qué está pasando con nosotros.

SU: Creo que ellos dan indicios de que puede haber una dirección en la que exista lo que plantean, pero todo es más complicado que eso.

ADC: Lo grandioso del show es que se muestran cuán complejas son las relaciones entre las personas. Se muestra si están en buenos términos o no, si son aliados o no. Y eso cambia en cada episodio.

¿Cuál creen que sea la misión de sus personajes en esta temporada?

SU: Bueno, pienso que personalmente la misión de Jack es proteger la comunidad en la que está y hacerla segura en este nuevo mundo. Él representa la idea de la democracia y la idea de reinstalarla en un mundo lleno de guerra y desastre. Y esto es lo que más maravilla de su objetivo.

ADC: Creo que mi personaje trata de reemplazar lo que hacía Travis: tener una base moral y no salirse de ese parámetro. Pero también quiere reconciliarse en el nuevo lugar en el que se encuentra y creo que se vuelve una líder por mérito propio.

¿Leyeron y escucharon algo para preparar sus personajes en cada día de rodaje?

ADC: Sí, desde que comenzó. Fuimos muy colaborativos con nuestros atuendos y maquillaje y creamos espacios para eso. Yo comencé y hallé todo para este personaje, y se sintió bien.

SU: Leí “De hombres y ratoncitos” para entender la dinámica de Troy y Jake. Pienso que Jake no está muy lejos de los de los valores que tengo. Además, hice mucha investigación de patrullaje y milicias. Ahora, pienso que él es muy reservado, por lo que quise ahondar más en la relación tensionante que él tiene con su padre y su hermano. Claro, no es el primer personaje que interpreto que tenga un punto de vista idealista sobre la sociedad, así que hice cosas que ya realicé antes.

por Luz Lancheros, MWN