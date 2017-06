Pancho Saavedra y el éxito de “Lugares que Hablan”: “A todos les sorprende, pero a nosotros no”

“Lugares que Hablan”, el programa cultural del prime de los sábados en Canal 13, lleva 5 temporadas al aire. Pese a que no todos lo recuerdan, en su primera entrega el espacio era conducido en cada capítulo por un personaje distinto, hasta que le ofrecieron participar a Francisco Saavedra, quien, pese a venir con un marcado pasado farandulero, logró cautivar a la audiencia y quedarse con el proyecto. Ya lleva 4 temporadas a la cabeza y cada vez con mejores resultados. Sin ir más lejos, entre el 4 de marzo y el 27 de mayo han promediado 15 unidades, con varios peaks de 17 puntos, relegando a un segundo lugar a “Morandé con Compañía” con 12,9 dígitos, según datos entregados por Canal 13.

“A todos les sorprende, pero a nosotros no, porque en lo más profundo de nuestros corazones sabíamos que esto en algún momento tenía que pasar”, comenta Saavedra en entrevista con Publimetro, asegurando que los buenos niveles de audiencia se deben a que “ha sido un programa que ha ido creciendo junto al cariño de la gente. Es un espacio que cuando recuerdo sus inicios me da un orgullo saber en lo que se ha transformado”. “Creemos que hemos hecho un aporte a la oferta televisiva del sábado en la noche y nos gusta porque es un horario en que la familia puede verlo, además ha permitido valorizar un horario que no se había explorado con otro tipo de programación”, complementa Rossana Bontempi, productora ejecutiva de “Sábado de Reportajes”.

Y es que el programa llegó casi de manera fortuita al horario estelar, ya que gracias a una exigencia del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de poner contenido cultural en horario prime es que “Lugares que hablan” se ganó su espacio en el día y hora actual. Una mera coincidencia que ha elevado este tipo de formatos a un nivel y que, según Saavedra, ha logrado mover a la industria televisiva cultural.

“Desde ese momento se abre la posibilidad a que el canal ponga una franja llamada “Sábado de reportajes prime” que es un nicho donde cabe ‘Lugares que hablan’ y otro programa más. Además, lo que ha ocurrido es que ha movido el piso en general de todos los programas de cultura”, dice, agregando que el éxito del espacio es tal que se puede traficar de acuerdo al número de capítulos que les han ido pidiendo año a año. Hace tres años atrás les encargaban 12 capítulos y ya el año pasado subieron a 30 más el especial de vacaciones y este 2017 ya tienen un pedido de 40 emisiones.

“Pancho es fundamental en el programa, él le imprime un estilo, una identidad y cercanía innata. Es un espacio donde él vive las situaciones y lo hace con transparencia, y eso tiene un tremendo valor, ya que la gente entiende que lo que se muestra es auténtico”, dice la productora ejecutiva de “Sábado de Reportajes”, agregando que “estos no son programas que dan lo mismo quien los conduzca”.

Francisco Saavedra toma con mesura las palabras de Bontempi, no se quiere “agrandar”, pero reconoce que su manera de ser le da un toque a “Lugares que Hablan” difícil de igualar. “Honestamente, y aunque suene feo que lo diga yo, creo que el programa tiene algo de mí, porque la gente se ríe con mis cosas, se identifica con mi personalidad y pese a que no soy perfecto, soy una persona común y corriente que va, se deja sorprender y aprende del otro”, dice con orgullo, sin dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes trabajan tras pantallas con él. “Si yo no tuviera un equipo como este, con periodistas, productores y gente detrás mío, como el catador que es un personaje amado y adorado, no sería lo mismo”.

“Lugares que hablan” no sólo le ha permitido al comunicador posicionarse en la televisión local, sino que también ha logrado sacar ese prejuicio que cargaba por trabajar en el pasado en programas de farándula como el extinto “Alfombra Roja”. “A Lugares que habla le debo todo, me permitió reinventarme en la televisión, me hizo finalmente darme cuenta de que sí servía para eso, sabía que lo podía hacer. Además, me permitió transformare en animador, que es lo que siempre soñé”.

Por eso está más que feliz con su momento actual, ya que ha sido confirmado para un nuevo proyecto. Se trata de una especie de “Cásate conmigo”, programa emitido entre 2007 y 2009 por la señal del Grupo Lucksic y que fue conducido por Soledad Onetti en sus primeras temporadas y luego por Diana Bolocco.