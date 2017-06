Rodrigo Salinas sale a explorar nuevos caminos en el humor

Rodrigo Salinas tiene dos cosas claras: quiere continuar con más papeles en el cine y también desea incursionar con otro tipo de comedias. Su idea es dejar atrás la faceta irreverente con la que el comediante destacó en “El Club de la comedia”, al encarnar personajes como “Ratoncito” y “La guatona Candy”, para dar paso a un humor de corte social que se puede ver en “La Mentirita Blanca”, cinta que se estrenó ayer en los cines nacionales.

“Estoy más viejo y como lo estoy ando más tranquilo. Me encantó este personaje y es uno de mis favoritos junto a otros que hice como Juanín Juan Harry (’31 Minutos’) y el Cabo Salinas (‘El club de la comedia’)”, afirma Rodrigo Salinas. En “La Mentirita Blanca” el comediante encarna a Edgardo, un periodista del pueblo La Punilla que trabaja en el diario El Esfuerzo y se debe encargar de escribir noticias interesantes para que los vecinos compren el tiraje y paguen por avisos. Pero como en la localidad no pasa nada y nadie quiere publicidad, el dueño del periódico, Don Fabián Villablanca (Daniel Antivilo), amenazó con despedir al protagonista. Éste, en la desesperación por no perder el empleo, aceptará la idea de su colega Vladi (Ernesto Meléndez) de inventar noticias sin medir las consecuencias.

“El guión no se me ocurrió a mí, las otras películas (“Barrio universitario” y “Fuerzas especiales”) respondían a un éxito televisivo. Este proyecto me llegó de suerte. A Tomás Alzamora lo conozco hace dos años, él estaba saliendo de la escuela de cine, me contactó por Facebook y me pareció perfecto”, recuerda Salinas sobre el inició del proyecto. Otro de los factores que lo motivaron fue la participación de Catalina Saavedra en el elenco. “Ahí me di cuenta que la película iba a estar buena”, agrega el humorista, quien acertó en parte a sus pronósticos. En marzo la cinta obtuvo el premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Miami mientras que The Hollywood Reporter la calificó como: “Ingeniosa, atractiva y muy divertida”.

El humorista confiesa que le encanta actuar y recuerda cómo fue la experiencia del rodaje: “Me entrego al director, pero hay directores que lo hacen súper mal conmigo porque soy porfiado. Me gusta que me vayan guiando, en este caso Tomás sabía que quería. Es como un director técnico y yo soy un futbolista”, confiesa. Entre los desafíos actorales que le gustaría enfrentar destaca la posiblidad de probar diferentes estilos de comedia y también incursionar en otros géneros. Un rol antagónico también lo seduce.

Pero la actuación no es todo. El periodismo es otra profesión que le está llamando la atención a Rodrigo Salinas. El humorista confiesa que, tras el rodaje, emprendió con un diario cultural en el barrio Bellas Artes. Pero al igual que la película, también tuvo problemas para seguir con la circulación. “Hice un diario gratuito y también pedí auspicio. Duró siete números y una edición tuvo una portada blanca”, recuerda entre risas. Además de la comedia, el presentador de Nexo en ESPN confiesa que “La Mentirita Blanca” también es una crítica a un aspecto de los medios de comunicación. “Habla de un tema que son las noticias falsas. Es una realidad que no me gusta y se parece a algunos diarios de aquí que siempre tienen un titular llamativo sólo para vender”, cierra.