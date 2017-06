Saiko, Miranda!, Bosé y ex Luceybell destacan con shows este fin de semana

Comienza un nuevo fin de semana, el primero de este mes de junio, y la oferta musical para disfrutar en la noche es generosa y variada. Acá te dejamos los shows más destacados.

Viernes 2

Miranda!

Teatro Caupolicán, Santiago

Entrada por Ticketek

Horario: 21:00 horas



We are the grand, Camilo Séptimo,Telebit

Teatro La Cúpula, Parque O’Higgins, Santiago

Entrada por Puntoticket

Horario: 21:00 horas

Publimetro.cl We are the grand comienza a despedir su álbum “Volver” El grupo realizará su show más ambicioso este viernes 2 de junio en La Cúpula, previo a su desafío en Lollapalooza Chicago

(Me llamo) Sebastián

Espacio San Diego, Santiago

Entrada a $7.000 general

Horario: 23:00 horas

Supernova

Blondie, Santiago

Entrada por Passline

Horario: 23:00 horas

Cumbia Fest “Sin Fronteras”

Amar Azul, Cumbia Chapa y Meta Guacha, Santa Feria, El Bloque 8, El Plan Chala y Entero Piante

Luxor de Macul, Departamental 4400

Entrada por Passline

Horario: Desde las 20:00 horas

Desorden Público

Club Chocolate

Entradas van desde los $22.000 a los $45.000 por Passline y chocolate.cl

Horario: 21:30 horas

Sábado 3

Miguel Bosé

Movistar Arena

Entradas por Puntoticket

Horario: 21:00 horas

Francisco González (ex Lucybell)

Club Subterráneo

Entrada 4 mil pesos y 5 mil con el disco Alma Purpura

Horario: 21:30 horas

Protistas y Velódromo

Bar El Clan

Entradas a 4 mil pesos preventa, 5 mil general

Horario: 22:00 horas

Indi Provi

Prehistöricos y Yorka

Jardín de las Artes, Fundación Cultural de Providencia

Entrada liberada

Horario: 16:00 horas

Domingo 4

Saiko

Teatro Nescafé de Las Artes, Providencia

Entrada por Ticketek

Horario: 19:00 horas