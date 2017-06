Abogada de víctimas de Bill Cosby: "Nunca vi tantas mujeres contra un mismo hombre"

La abogada californiana Gloria Allred se especializa desde hace 41 años en la defensa de las mujeres víctimas de abusos sexuales. Actualmente con 75 años de edad, representa a no menos de 33 mujeres que han presentado denuncias contra Bill Cosby.

Una de ellas va a prestar declaración durante el proceso contra el actor, que comienza este lunes. En una entrevista , la abogada asegura que nunca vio a una misma celebridad mencionada en tantos testimonios.

PREGUNTA: Bill Cosby no es la primera celebridad acusada de abusos sexuales. ¿Qué hay de particular en este proceso?

RESPUESTA: “Soy abogada desde hace 41 años. Somos el primer bufete de defensa de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Nunca vi tantas mujeres presentar cargos de abusos sexuales contra un mismo hombre”.

PREGUNTA: ¿Las mujeres víctimas de violencia sexual se atreven a manifestarse más actualmente?

RESPUESTA: “Las mujeres están más propensas hoy a contar lo que les pasó. Tienen conciencia de sus derechos y los hacen valer. Y muchas lo hacen a través de acuerdos confidenciales. Lo hacemos a diario. No puedo darle detalles, pero hay muchas más mujeres que toman acciones actualmente que las que lo hacían hace cuarenta años, cuando yo comencé a ejercer. Pero hay muchos más acuerdos amistosos que juicios, porque a menudo la víctima no desea que se conozca públicamente su identidad, y también a menudo porque la celebridad no quiere que su nombre se vea involucrado en un asunto de este tipo.

PREGUNTA: Tanto las mujeres declarantes como aquellos que las representan son acusadas habitualmente de pretender sobre todo sacar dinero a las celebridades. ¿Qué responde usted?

RESPUESTA: “Para todas esas mujeres (que acusaron a Bill Cosby) es demasiado tarde para iniciar una acción judicial (los hechos han prescrito), salvo para Judy Huth (que comenzó un juicio civil contra el actor y afirma haber sido sexualmente agredida cuando tenía apenas 15 años, en 1974). Por consiguiente, ninguna de ellas va a obtener nada financieramente. ¿Lo hicieron por dinero? No, porque nadie les pagó para que prestaran testimonio público. En todo caso, no aquellas a las que yo represento”.