“Despacito”, The Beatles y Violeta Parra: La lista de Sebastián Piñera en Spotify

Hace unos días Frank y Claire Underwood de “House of Cards” compartieron sus listas de canciones favoritas en el servicio de Spotify, tal como lo han hecho algunos personajes reconocidos de todo el mundo.

En nuestro país, el ex mandatario Sebastián Piñera no quiso ser menos y también elaboró su playlist con canciones muy variadas, que van desde “Gracias a la vida” de Violeta Parra a “Despacito” de Luis Fonsi y dado Yankee.

Titulado #TiemposMejores, igual que su eslogan presidencial, tiene 22 canciones donde también destacan ”Here Comes The Sun” de The Beatles y “What a Wonderful World” de Louis Amstrong.

¿Por qué no hay ninguna canción de su hermano el “Negro Piñera”? “Luna Llena” merecía estar en esa lista.