Elvira Cristi se luce con sus preparaciones vegetarianas en “Cocineros Chilenos”

El 4 de marzo pasado “Cocineros Chilenos” estrenó su segunda temporada. Un primer capítulo que contaba con la participación especial de la abuelita Elina de “MasterChef” y de la actriz Elvira Cristi, quien gracias a su buen desempeño terminó quedándose como panelista estable por toda la temporada.

“Parece que a la gente le gustó el contenido saludable y que lo hiciera yo también, que siempre hago personajes medios pesados, de villana, entonces verme cocinando, como soy yo, creo que fue divertido para la gente”, comenta Elvira Cristi en entrevista con Publimetro, agregando que el espacio del canal ubicado en Machasa le cae “como anillo al dedo”, ya que por mucho tiempo fue vegana, ahora es vegetariana, y puede entregar ese tipo de recetas a los televidentes.

“Manejo harta información de los alimentos y las semillas, entonces de forma natural y amateur me empecé a nutrir y hacer cosas más entretenidas”, dice.

El programa de Chilevisión se emite todos los sábados a las 17:00 horas y cuenta con la conducción de la chef Carola Correa, acompañada de Felipe Gálvez (Doctor Pichangas) y Axel Manríquez, un equipo que según Cristi, la acogido de muy buena manera, la hacen sentirse a gusto y

“son super generosos”. Tal generosidad hace que Elvira Cristi se vea en pantalla, aunque ella es clara en decir que “La conductora es la Carola con los dos chefs, yo meto la cuchara nomás”

Sin embargo, la ex actriz de Canal 13 cree que se desempeñado de buena forma y, pese a que tuvo nervios al principio, se pudo acoplar a este nuevo rol y superar pequeños obstáculos, como el hecho de que no miraba a cámara. “Ha sido entretenido y distinto. Tanto tiempo acostumbrada a no mirar a cámara que la primera crítica que me hicieron era que ahora sí podía mirar”, comentó entre risas.

Por eso, pese a que nunca se ha pensado en ser animadora, cree que si se lo ofrecieran podría asumir el desafío sin mayor problemas. “Son palabras mayores”, expresa, argumentando que “no es que sea mi sueño, me gusta actuar y soy actriz, pero claramente ha sido un descubrimiento”.

La mujer que interpretaba a la malvada “Florencia” en “Preciosas” de Canal 13 ya no tiene contrato con aquella estación televisiva. Por eso se está dejando querer en cuanto a las ofertas, disfrutando de “Cocineros Chilenos”, que termina su segunda temporada en julio, y su programa de radio “#Conectados” en FM2, algo que asegura “venía persiguiendo hace mucho rato”. De todas maneras, deja abierta la puerta a seguir siendo parte del programa de Chilevisión.

“Si me llaman feliz de participar, mientras no aparezca una teleserie que me robe el corazón”, sentencia.