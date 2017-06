Bajista de Lionel Richie se apuñala tras consumir drogas

Una impresionante noticia aconteció el pasado martes y recién hoy ha sido revelada. Ethan Farmer, el bajista de Lionel Richie, sufrió una violenta reacción contra sí mismo al consumir unas “plantas comestibles”, según relata el sitio TMZ.

El hombre se infirió puñaladas repetidamente y fue encontrado con abundante sangre. Afortunadamente no se encontraba solo y sus amigos pudieron reaccionar rápidamente. Según fuentes del mencionado sitio que reveló la información, Farmer había ingerido sustancias alucinógenas en brownies o galletas que le produjeron esta reacción en su mente llegando a autolesionarse.

El músico de 42 años y que también pía participado del grupo New Kids On The Block sigue con vida y se encuentra internado en el hospital en proceso de recuperación.