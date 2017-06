Loreto Aravena cumplió su sueño y se convirtió en boxeadora

Loreto Aravena cumplió un sueño de infancia. La actriz cuenta que desde pequeña disfrutó al ver la peleas de Martín Vargas arriba del ring y también con los épicos combates de boxeo que protagonizó Silvestre Stallone en la saga “Rocky”. Por eso cuando le ofrecieron cumplir el desafío de convertirse en pugilista, la protagonista de “Los 80” no lo dudó y aceptó.

El objetivo: pelear contra la destacada boxeadora chilena Vicky “La Demonio” Quevedo. Para cumplir con la tarea, impuesta por Honda, Aravena se sometió a un intenso entrenamiento con Miguel “Aguja” González, séptimo en el Ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. “Fue corto pero intenso, lo más difícil fue lograr la coordinación. El boxeo requiere harto trabajo físico de salto y golpe de puño. Mi mayor problema fue sincronizar los movimientos de manos y pies”, cuenta la actriz.

Otro de los trabajos requeridos fue la concentración de cara al combate. Para ello Aravena comenzó a ver videos motivaciones. Uno de ellos fue la película “Million Dollar Baby”, cinta dirigida por Clint Eastwood y que cuenta la historia de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), quien también tiene como sueño convertirse en boxeadora profesional.

Pero la actriz también tuvo otro miedo: la fuerza de los golpes. Hecho que fue superado gracias a la benevolencia de Quevedo, campeona invicta en la categoría de 64 kilos. La boxeadora al momento de la pelea controló su fuerza al saber del amateurismo del rival. “ Al final no pasó nada, fue un poco controlado. La chiquilla sabía lo que ibas a poder pelear. Igual le dije que no me podía noquear ni romperme la nariz porque tengo que actuar”, agregó afirmó entre risas la protagonista de “Preciosas”.

Aunque usó protección en la cabeza Loreto Aravena terminó mareada por los golpes, pero no se queja. “Te dejan medio raro, pero lo pasé súper bien” afirmó y confiesa que, como le gustó la manera de entrenar, no descarta la posibilidad de retomar los entrenamientos. Miguel González también destacó la actitud de la actriz. “El boxeo es un deporte sumamente completo, golpear fuerte no es el único requisito para ser bueno y campeón. Se necesita técnica, concentración y por supuesto mucho entrenamiento. Pudimos ver que Loreto tiene un muy buen estado físico y logra coordinación rápidamente “, comentó.

No todo es boxeo. Loreto Aravena practica running y también ha participado en triatlones donde adelanta que ya se prepara para una competición de “Spartan Race”. En el plano laboral se mantiene ocupada con las grabaciones del tercer ciclo de “Soltera Otra Vez”, producción de Canal 13 donde volverá a encarnar a “Susy”, la fiel amiga de la protagonista Cristina Moreno