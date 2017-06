El Capitán Topa adelanta la nueva temporada de "Junior Express"

Al teléfono desde su casa en Buenos Aires, Diego Topa suena entusiasta. El popular presentador argentino, conocido como el Capitán Topa, está en medio de la gira por su país con su nuevo espectáculo infantil y acaba de lanzar un nuevo disco. Pero, lo más importante, el lunes 5 debuta en Disney Junior una nueva temporada de “Junior Express”.

“Estoy feliz de poder estrenar muchísimas cosas”, dice a Publimmetro. Este nuevo ciclo contará de 27 episodios y adelanta que “cada capítulo uno tiene un mensaje hermoso”. En cuanto a las novedades, cuenta que hay dos personajes muy llamativos. Se trata de Harmony -hermana de Melody, personaje que no continúa en el programa-, quien enseña a los niños a relajarse a través de prácticas como el yoga, y de Josefina.

Para Topa, además de los entretenidos personajes como son Doris y Los Rulos, tiene la fortaleza de enseñar a los niños de un modo en que ellos efectivamente pueden hacer cambios en su comportamiento. “En este programa no se mira a la cámara y dice ‘Chicos, tienen que portarse bien’. Aquí aprenden a través de un ejemplo”, explica.

Es así como en uno de los capítulos se invita a la protagonista de “Soy Luna”, quien interpreta a Angie, una joven que no deja de lado su los dispositivos móviles. “Ella pasa todo el día mirando el celular o su tablets”, cuenta y explica que finalmente aprende a conectarse con su papá, su mamá y sus amigos. La idea, asegura, es ayudar a que los adolescentes y los más chiquititos aprendan a generar lazos con sus familias y a disfrutar de sus amigos”.

Pero eso no es todo, sino que hay muchas risas y entretención. Porque Topa adelanta: “No van a parar de reírse con Los Rulos. Nos divertimos muchísimo, tiene mucho humor esta temporada”.

Las otras novedades

El recién lanzado disco “Porque yo te quiero” cuenta con 13 canciones que ya están disponibles en plataformas digitales y pronto estarán también en tiendas locales en formato físico pues, explica, a los más chicos a veces les gusta jugar con las carátulas de los discos.

En cuanto al espectáculo que lo traerá a Chile en agosto para hacer varias fechas en varias ciudades del país, algo que lo tiene feliz. “Para mí Chile es mi segunda casa, siento el amor de nuestro público. Voy a los malls y no puedo caminar porque los niños me reconocen como el Capitán Topa. Me siento parte de ustedes”, asegura. También cuenta que como parte del show sumarán varias canciones del nuevo trabajo, como la canción que da el nombre al álbum y “Acuarela”.

Los episodios debutan el lunes 5 a las 19:00 horas por Disney Junior y se emitirán de lunes a viernes.