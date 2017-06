Fran García Huidobro y “Maldita Moda”: “Siempre he dicho que es un programa de farándula”

El próximo 10 de junio regresa a las pantallas de Chilevisión el estelar que se encarga de analizar y criticar los looks y vestimenta de los famosos que asisten a los distintos eventos del jet set nacional. En su horario prime habitual y tratando de derribar al fuerte de Francisco Saavedra en “Lugares que Hablan” y a su seguidor “Morandé con Compañía”, Francisca García Huidobro y un panel renovado vuelven para hacer de las suyas en este programa que la propia conductora asume ya como “una marca que ya está metida en la gente”.

“Siempre preguntan cuando vuelve y ha sido una sorpresa que haya durado tanto tiempo al aire, pero me encanta hacerlo”, dice Huidobro en entrevista con Publimetro, analizando que el éxito y vigencia del espacio se debe, entre otras cosas, a que “es un programa por temporadas y no va todo el año de corrido”.

Pero a lo largo de estas cinco temporadas “Maldita Moda” ha logrado entrar en los hogares de los televidentes y mantener cifras de audiencia superiores las 10 unidades. Muestra de aquello es lo que nos comenta la conductora del espacio, quien dice que “la gente me acerca y me consulta ‘como encuentra que estoy vestido, ¿le parece que ando bien combinado?, mire, no me puse chala con medias’ y así una serie de frases del programa que están metidas en la gente y que es raro para un programa que solo lleva dos años”.

La audiencia se ha ido acostumbrando al espacio de Chilevisión pese a ser netamente farandulero y ante la caída de programas como “SQP”, “Alfombra Roja” y la baja audiencia de “Intrusos”. Una especie de reinvención de la farándula y de la cual Francisca García Huidobro nunca ha renegado.

“Yo siempre he dicho que “Maldita Moda” es un programa de farándula, igual que “Primer Plano” y “Vértigo”, los puedes disfrazar de mil maneras, pero al final hablamos de los famosos y eso lo hace de inmediatamente eso farandulero”, dice enfática la conductora, agregando que los famosos también han ido adaptándose con el tiempo.

“Si te gusta vivir de los eventos y te lo tomas como un trabajo, tienes que tomártelo en serio y ya no existe la posibilidad de ir con bototos y short si ahí está “Maldita Moda”.

Del panel de la cuarta temporada los únicos que se mantienen son Jordi Castell y Mariela Sotomayor, quienes serán complementados por Kel Calderón, Nicole Putz, Marcelo Marocchino y Nicanor Bravo. Regresarán secciones como la del shopping donde dos famosos se desafían comprando en distintos lugares con una cantidad establecida de dinero y los “peor y mejor vestidos”, que para Huidobro es “el alma” del espacio de CHV.

El miedo al despido

La semana pasada Eva Gómez llego a un acuerdo con Chilevisión y se desvinculará del canal ubicado en Machasa cuando acabe su contrato el próximo 30 de junio. Francisca García Huidobro tiene contrato con la señal hasta diciembre, en julio se va de vacaciones, y reconoce que siempre se vive con el miedo al adiós.

“Todos los que trabajamos en la televisión vivimos con el temor que no te renueven contrato, que al final no es que te echen, es como cuando del colegio no te echan, pero te piden que al próximo año no vuelvas”, confiesa, aunque dice estar tranquila con “Primer Plano”, “Maldita Moda” y “Fiebre de Viña” que realiza cada verano.

“‘Maldita Moda’ está hasta septiembre y después se viene la negociación de contrato que sería por el verano, donde viene Viña y así que estoy bien con la cantidad de pega”, comenta, agregando que “si llega un proyecto entretenido obvio que lo tomaría”.