"Wonder Woman" es el mejor estreno de la historia a cargo de una mujer

Wonder Woman”, la nueva entrega del universo extendido del estudio Warner Bros. basado en personajes de DC Comics, recaudó este fin de semana 100,5 millones de dólares, según cifras publicadas hoy por Box Office Mojo.

De esta forma, la cinta se convierte en el mejor estreno de la historia a cargo de una directora (Patty Jenkins), superando la anterior marca de Sam Taylor-Johnson (“Fifty Shades of Grey”), con 93 millones de dólares en 2015.

La cinta, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la española Elena Anaya, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, en la idílica isla de Themyscira.

Allí comenzará su entrenamiento para convertirse en una poderosa guerrera, hasta que en su vida se cruza un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide abandonar su hogar para luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

El segundo puesto fue para el filme de animación “Captain Underpants: The First Epic Movie”, con 23,5 millones de dólares.

En esta historia, dirigida por David Soren y con las voces en la versión original de Kevin Hart y Ed Helms, dos bromistas llamados George y Harold logran hipnotizar a su jefe y lo convencen de que, en realidad, es un superhéroe, aunque eso no evita que actúe de forma estúpida a pesar de sus entusiastas propósitos.

En el tercer lugar aparece “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, con 21,6 millones de dólares.

En la película, el español Javier Bardem interpreta al fantasmagórico y aterrador Salazar, un capitán de la Corona española con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante, que busca vengarse del pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) por haber destrozado su vida años atrás.

La cuarta plaza fue para “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, con 9,7 millones de dólares.

En esta entrega, los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt). Zoe Saldaña, Dave Bautista y Kurt Russell completan el reparto.

Por último, “Baywatch”, con Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandra Daddario, sumó 8,5 millones de dólares.

Esta adaptación de la célebre serie se olvida de las tramas melodramáticas y prefiere los chistes explícitos y gamberros, abrazando la comedia paródica y autorreferencial. EFE