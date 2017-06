Antonia Zegers: "Es bonito defender un trabajo que a uno le gusta"

El Festival de Cannes no es un mundo desconocido para Antonia Zegers. Varias películas de las que ha sido parte, como “No” y “Tony Manero”, han sido parte del prestigioso certamen y ahora fue el turno de “Los perros”, la segunda película de la directora Marcela Said. Aún así, cuando la actriz chilena comenta sobre su nuevo paso por el gran evento cinematográfico usa palabras como “emocionante” e “increíble”.

Y no es para menos, porque con su rol protagónico consiguió muy buenas críticas de parte de medios internacionales como Hollywood Reporter y Screen Daily. En la cinta en interpreta a Mariana una mujer de clase alta que se ve involucrada con Juan (Alfredo Castro), su profesor de equitación que es un ex coronel que debe enfrentar acusaciones por los abusos que habría cometido durante la dictadura. Todo esto, mientras aguanta un trato menos que agradable de parte de su marido (Rafael Spregelburd) y su padre (Alejandro Sieveking).

La actriz comenta que el ver la película en este importante evento cinematográfico fue muy emocionante, tanto porque no la había visto antes, como por la positiva recepción que consiguió la cinta y su trabajo en ella, en el que da crédito a la construcción del personaje junto a Said. “Es bonito defender un trabajo que a uno le gusta y ver lo que provoca, y que es provocadora más allá de las fronteras de tu país, estas son historias particulares que conectan con el mundo entero. Eso es lo bonito que tiene el arte”, dice y explica que “si además tiene buenas criticas, puedes corroborar que se hizo un buen trabajo”.

Para ella también es un factor positivo el hecho de generar conversación con temas tan complejos. “No es una película sobreideleogizada, no está ambientada en dictadura y no intenta moralizar. Hay pura complejidad, una complejidad en la que todos podemos estar en algún momento” Sobre este punto, agrega que el real problema para Marina es que tienes un dilema ético, pero que no lo detiene la pulsión sexual que la lleva a relacionarse con Juan. “Ella es una mujer muy curiosa, no necesita comprender la vida para vivirla, necesita vivirla para comprenderla”, dice sobre Mariana, a quien también define como bastante irracional e impulsiva “No es una heroína, no defiende grandes ideas, sino que es bastante común y corriente”.

Lo que viene

Además de “Los perros”, en los próximos meses Zegers estrenará “No estoy loca” de Nicolás López, con quien vuelve a compartir pantalla tras el éxito de “Sin filtro”. Sobre esta cinta, comenta: “Me gusto mucho trabajar de nuevo con la Paz y seguir ahondando en nuestra relación artística, que es muy femenina”.

Además, trabajó en “Tarde para morir joven” de Dominga Sotomayor, a quien declara admirar mucho: “Es muy bonito que me llamara, me encanta como trabaja”. Con Sotomayor además espera los resultados de los fondos concursables del CNTV, pues preparan la serie “Alma”. Y ya para más adelante, esta su rol en “Los fusileros” de Juan Ignacio Sabatini,basada en el libro de Juan Cristóbal Peña.