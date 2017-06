La pesadilla por la que Matthew Perry no regresaría a un reencuentro de "Friends"

Desde que la exitosa sitcom terminó en 2004, millones de fanáticos sueñan y conservan la esperanza de volver a ver a Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler en el Central Perk tomande un café. Pero, al parecer, este reencuentro o revival televisado esté cada vez más lejos de concretarse.

Uno de sus protagonistas, Matthew Perry -que actualmente protagoniza la obra de teatro ‘The End of Longing’ que él mismo ha escrito, explicó por qué nunca se embarcaría en este anhelado remake.

“Tengo esta pesadilla recurrente y no es un chiste. Cuando duermo, he tenido esta pesadilla donde hacemos “Friends” otra vez y a nadie le importa”, confesó en una entrevista para Variety.

“Si alguien me pregunta [para volver] diré que no. La cosa es así: terminamos a lo grande. No podemos ganarle a eso. Entonces ¿por qué querríamos regresar?”, añadió