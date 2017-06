Así fue el esperado "Carpool Karaoke" de Ed Sheeran

Ed Sheeran es probablemente el cantante más esperado en el segmento de entrevistas del conductor y actor británico, James Corden. Este martes el británico decidió acudir al ‘Carpool Karaoke’ de una vez por todas.

En el clip se puede ver a Ed Sheeran cantar sus mejores éxitos y hasta sorprender con uno que otro truco. Hasta el momento, el clip ya tiene más de 2 millones de vistas.

Al inicio del video, el cantante interpreta su nuevo tema “Shape of you”, single de su último álbum ‘÷’.Luego, ambos deciden embarcarse en un reto bastante complicado: introducirse 47 “Maltesers” (dulce británico) en la boca. Sheeran logra repara el número con 55 dulces, mientras que el conductor no sobrepasa los 26.

“Thinking out loud”, “Castle On The Hill” y “Sing” fueron otros los éxitos que el cantante interpretó durante la entrevista. Incluso, Sheeran tocó temas que ha compuesto para otros artistas como “Love yourself” o “What Makes you Beautiful”.

Al final del segmento, el cantante británico admitió sentirse muy nervioso por asistir al ‘Carpool Karaoke’ pues no entendía que podía ser divertido de verlo cantar sus canciones dentro de un auto.

“En cuanto traje mi guitarra me sentí más cómodo. Como persona puedo tener una conversación y ser muy sociable, pero en cuanto a la música me pones frente a un micrófono y me siento desnudo, no lo sé es raro”, dijo Sheeran.

“Es como tu arma (la guitarra)”, respondió Corden, a lo que el cantante admitió que “sí”.

Mira el video completo a continuación: