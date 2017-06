La impactante muerte que conmocionó al público de “Perdona Nuestros Pecados”

Un episodio de alto impacto se vio anoche en “Perdona Nuestros Pecados”. La razón: la violenta muerte que tuvo el comisario Lautaro Fuenzalida (Christian Zuniga), quien fue asesinado por Ángela Bulnes (Paola Volpato).

El deceso se produjo porque Fuenzalida llevó a Ángela a una vieja casona para chantajearla de que si no tenían relaciones sexuales, el oficial iba a contar toda la verdad sobre la relación que tiene la antagonista con Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy). Pero como la protagonista se negó, el comisario intentó violarla. En ese momento llegó Gerardo (Nicolás Oyarzún), quien ayudó a su madre y ella aprovechó de tomar el arma que estaba sobre un mueble.

Fue ahí cuando Ángela no dudó y le disparó en el pecho a Lautaro Fuenzalida. Pero éste no murió con la primera bala, fue el segundo tiró que acabó con la vida del personaje porque le llegó en los genitales. El episodio no pasó desapercibido en el público. Con el hashtag #dos disparos los usuario en Twitter celebraron el hecho con memes y comentarios.

Oye Ángela, deja de andar matando gente #DosDisparos pic.twitter.com/Rhheqm3PTM — Matias Merino (@matimerino) June 7, 2017

¡Gerardo llegó justo a tiempo para salvar a su mamá! #DosDisparos pic.twitter.com/muDugS2Aoi — PNPMega (@PnpMega) June 7, 2017

#DosDisparos fuiste weno goldo Fuenzalida. Te moriste feliz si jajaja buena actuación @chrizuniga te extrañaremos! >< — Danilo Járlaz (@heydaton) June 7, 2017