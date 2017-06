¿Lo habrá logrado? Modelo gastó miles de dólares por convertirse en Barbie

Victoria Wild, modelo de Letonia, ha gastado más de 50 mil dólares en cirugías estéticas con el fin de transformar su apariencia y convertirse en la muñeca de juguete, Barbie.

La transformación de Wild ha generado muchas críticas, porque al parecer exagera algunas características femeninas e impone estereotipos de belleza poco saludables.

Entre las cirugías que Wild se ha realizado está un estrechamiento de cintura, aumento de labios, senos y glúteos. Con 33 años la modelo busca imponer tendencia, aunque muchos la comparan con una muñeca sexual.

“Siempre fui muy delgada y blanca. Desde pequeña todo mundo me decía que parecía una Barbie, pero yo no me sentía bien, necesitaba cambiar mi imagen” explicó Victoria Wild en una entrevista para Dayli Mail.

A pesar de las críticas que ha generado la modelo, tiene más de 155 mil seguidores en Instagram.