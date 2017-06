“Siempre lo amaré”: Las primeras palabras de Eddie Vedder a Chris Cornell

Eddie Vedder era de los pocos artistas que aún no hacían público su pesar por la muerte de Chris Cornell, quien se suicidó hace dos semanas en la pieza de un hotel de Detroit.

Publimetro.cl La publicación que hizo Chris Cornell en Instagram horas antes de morir El artista integrante de Soundgarden falleció la madrugada de este jueves por causas que aún se desconocen.

Aprovechando un concierto solista en Londres, la voz de Pearl Jam se emocionó al recordar a su amigo y ex compañero de la banda Temple of the Dog.

“No me he dispuesto a aceptar la realidad y es así cómo he estado tratando el tema”, dijo Vedder sobre la partida de Cornell según Stereo Gum, agregando que los días posteriores a su muerte estuvo mucho tiempo recordándolo.

“Creo que la segunda noche después, estaba durmiendo en una cabaña cercana al mar, un lugar que él habría amado. Y de la nada comenzaron a llegarme los recuerdos y me desperté. Eran grandes recuerdos, pensaría en ellos todo el tiempo”, contó.

Publimetro.cl Fármacos no provocaron la muerte de Chris Cornell, según forense Durante semanas, la familia culpaba a los medicamentos.

El artista intentó dedicarle una canción, pero según lo que pudieron contar los asistentes al show, Vedder no pudo terminar el tema debido a la emoción que lo embargaba.

“Él no fue solo un amigo, fue alguien a quien yo miraba como mi hermano mayor. Aún sigo evocando esos recuerdos, viviré con ellos en mi corazón. Siempre lo amaré”, cerró.