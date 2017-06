Él es quien estuvo todo el tiempo bajo el traje de "Barney"

¿Te has preguntado alguna vez quién está debajo del traje de “Barney”, el famoso dinosaurio morado? Bueno, ahora te lo presentamos. Se trata nada menos que de David Joyner, quien interpretó al dinosaurio en la serie de tv Barney y sus amigos, al aire desde 1991 hasta 2001.

En una entrevista con la revista Business Insider, el actor de 53 años contó más detalles de su vida y de su trabajo como Barney. Entre otras cosas, contó que el traje pesa unos 30 kg, y que dentro de él la sensación térmica llegaba a los 50ºC.

Después de dejar el programa, tuvo participaciones en Shameless, That ’70s Show, E.R., Swat, 24, y Young and the Restless.

Conócelo aquí:

This man played Barney the dinosaur for 10 years — here's what it was like pic.twitter.com/RbdrQ5UxBD

— Business Insider (@businessinsider) June 7, 2017