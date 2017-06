DJ Méndez habla sobre las fotos de su hijo: “Él ha ayudado a muchos a salir del clóset”

DJ Méndez fue uno de los artistas invitados a “Vértigo”. Pese a que el cantante no ganó el capítulo de Canal 13, la entrevista del artista fue uno de los puntos que marcó la jornada de la noche.

El intérprete de “Blanca” defendió a toda costa las fotos que publicó su hijo Leo Méndez Jr, quien en las fotos se considera una belleza andrógina. “Veo a un niño feliz que está buscando su camino, se está conociendo cada día que pasa”, confesó el cantante nacional.

Sobre los comentarios donde atacan al hijo, Dj Méndez dijo: “Vivo en un lugar que para la gente es normal, todo muy arregladito, que no se ponen tacos, que no se maquilla, pero son y me van a disculpar la palabra, los huevones más infelices del mundo. Mi hijo es feliz, pero de alma”.

Pero la defensa del cantante siguió. También motivó para que las personas, que ocultaran algo por miedo, se puedan manifestarse y tomó el caso de su hijo quien ahora está radicado en Suecia. “Este es un ejemplo, este cobro chico para mí es muy cojonudo. Yo creo que él ha ayudado a muchos a salir del clóset. A lo más los comentarios dan un poco de pena”.

El capítulo de “Vértigo” dejó a Canal 13 en el segundo lugar con un promedio de 14,6 puntos de rating (peak de 19) entre las 22:47 y las 01:23: Mega lideró la fran con 18,3 mientras que CHV promedió 5,3 y TVN 4,5.

Loving my new body strip ❤ #body #sweden #sthlm A post shared by Leo (@mmeenndezz) on Jun 6, 2017 at 8:40am PDT