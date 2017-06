El éxito sin filtro de Nicolás López

Prueba y error. Así define Nicolás López su forma de hacer cine. Por eso, el director aprovechó el éxito de su última cinta, “Sin filtro”, que congregó un millón 290 mil telespectadores en 2016 en Chile, para llevar la marca de la película al extranjero. Una apuesta que se basa en su éxito y que empieza a cosechar frutos fuera de las fronteras nacionales, ya que la producción, protagonizada por Paz Bascuñán, tendrá remakes en Norteamérica, Europa y Asia.

“Se está haciendo ahora en China, Francia, Alemania, Italia, en Panamá acabamos de cerrar. En Colombia y en Mexico ya se firmó con Fernanda Castillo. Para mí fue maravilloso que una película tan pequeña como “Sin filtro” lograra hacer historia y transformarse en una franquicia internacional”, afirma Nicolás López. Pero éste también tiene otro motivo para sentirse orgulloso: Santiago Segura dirige el remake en España y con Maribel Verdú en el rol protagónico.

Miguel Asensio, socio de Nicolás López en las productoras Sobras y Purgatorio, agrega detalles sobre los países que realizarán la película. “En octubre se rueda en Argentina con Natalia Oreiro y en Estados Unidos estará Eva Longoria. Es buenísimo porque estás viendo la versión de otros así que es maravilloso”, afirma.

Mientras, Paz Bascuñán no esconde su felicidad de ver a su personaje reversionado en distintas partes del mundo. “Lo encuentro salvaje, me siento feliz y que más mujeres hagan mi papel me encanta”, afirma.

Sobre nuevos proyectos, el director inició ayer la promoción de su nueva cinta “No estoy loca” con el apoyo de las distintas marcas que sustentan el proyecto como Honda. La película, que se estrenará el 4 de enero en Chile, vuelve a tener a la actriz Paz Bascuñán en el rol protagónico. La historia se centrará en Carolina (Bascuñán) quien, producto de una desilusión amorosa, es internada en una clínica psiquiátrica por intentar suicidarse. “Las dos últimas no se pudieron haber hecho sin alguien tan potente como Paz. De ahí que la gente enganchara a nivel universal. De hecho, ya la quieren hacer en España”, sostiene López sobre la producción que forma parte de una trilogía denominada “Mujeres contra el mundo”. “Creo que esta película es la más sincera y la más nueva en términos de emociones y, por lo que me he dado cuenta, el público siente mucha empatía con el tema de la locura”, agrega.

“A mí me gusta hablar desde una voz femenina. La vida de las mujeres es súper compleja en una sociedad que es machista. Ser mujer no es menor, me gusta hablar desde ahí y los temas que me hacen sentido, a mí también me han quebrado sentimentalmente y sabes de lo que está hablando”, dice Bascuñán sobre ser parte de este proyecto.



La presencia en el extranjero no es nueva para López. En 2016 “Qué pena tu vida” tuvo una adaptación mexicana mientras que en agosto el director estrenará en ese país “Hazlo como hombre”, película que contará con la participación de Aislinn Derbez. Pero la internacionalización tampoco seduce al cineasta, tras haber participado en producciones como “The Green Inferno” (2013) y dirigir “Aftershock” (2012) confiesa que prefiere continuar su carrera en Chile. “No hay nada mejor que filmar aquí con mis actores y tener toda la libertad del mundo. Pero cada uno tiene una voz. Tengo la suerte de que mi voz le ha interesado a más personas, siempre con prueba y error”, cierra.