El “Hacedor de Hambre”: “Sé que podemos ganarle al Kike Morandé y Primer Plano”

En enero de este año, el “Hacedor de Hambre” vivió un cambio importante: dejaba la pantalla de Canal 13 para recalar en Televisión Nacional. El programa conducido por Patricio Cisternas debutaría en la estación pública el sábado 20 de mayo en horario prime, una franja de alta competencia que tiene como protagonistas a “Morandé con Compañía” y “Lugares que hablan”. Pero, en un cambio de último momento, su debut fue puesto en pausa, algo que no cayó bien entre los seguidores, quienes manifestaron su descontento por redes sociales.

La semana pasada TVN confirmó que el estreno del programa que recorre distintas “picadas” gastronómicas será este domingo 18 de junio a las 19:00 horas. “A nosotros se nos prometió ir en un prime, pero las condiciones de hoy son muy diferentes”, confiesa Patricio Cisternas en entrevista con Publimetro, argumentando que la decisión se tomó porque “la gerencia decidió darle una vuelta a la parrilla para potenciar áreas como prensa y apoyar ciertos días de programación”.

Una decisión que lo sorprendió, pero que asegura no le molesta, ya que cree y siente que pronto llegará al prime. Es más, tiene entre cejas un día: el viernes. “Es un sueño, ellos (la gerencia) lo saben y me lo han planteado. Sé que tenemos un proyecto lo suficientemente bueno para romper una tradición de 16 años como lo es el Kike con “Morandé con compañía” y “Primer plano”, señala. Además, Cisternas confiesa que nunca fue su idea competir con Francisco Saavedra y su exitoso programa, ya que “hay que llevar más cultura donde no hay hace muchos años”.

“Yo nunca quise ir el sábado, la cultura es de todos, no es competencia. Pancho Saavedra está entregando un programa a toda raja y creo que hacer eso es una perdida de tiempo. Hubiera sido uno de los errores gerencias más grandes”, destaca. La temporada tendrá 16 capítulos y en los que mostrará las mejores “picadas” a lo largo de Chile, reflejando las antiguas y nuevas costumbres que han penetrado en la cocina nacional. Además, Cisternas propondrá distintas rutas para los fanáticos de las pastas, las carnes, los mariscos, la comida exótica y afrodisíaca, entre otras.

“Hay un segmento que se llama “la Ruta del hacedor” y “la Ruta cachondera”. La primera vamos a mostrar lo que uno hace para encontrar comida básicas como pollo con papas fritas y en la segunda es para comida cachondera, como el ‘viagra natural’”, señala.

Patricio Cisternas y el “Hacedor de Hambre” han logrado llevar la cocina callejera a los hogares de los chilenos, una comida que debe lidiar a diario con algunos problemas. “Hay un prejuicio por un tema de que se entrega mal información sobre la comida callejera. Se ha confundido lo callejero con lo chatarra y la comida al paso es de casa y está puesta a nivel masivo”, sentencia.