La hilarante segunda parte del viral italiano de "Despacito"

Es el tema del año. “Despacito” de Luis Fonsi sigue conquistando el mundo y no para de sonar en las radios. Tanto así, que hace unas semanas, desde Italia, un grupo de amigos realizaron un viral padoriando la canción, el que fue todo un éxito.

Y esta semana, los italianos de The Jackal lo hicieron otra vez. Los tres amigos que viajan en un auto vuelven a sintonizar el tema en la radio y, pese a odiarla, no pueden evitar bailar y cantar la canción. Pero esta vez, para no volver a caer en su pegadiza melodía, los protagonistas del viral deciden apagar la radio.

Pese a ello, la canción sigue sonando. Ahí es cuando el viral sorprende con un invitado especial. El mismo Luis Fonsi está cantando su hit en el auto contiguo. Un encuentro insólito que de seguró convertirá este nuevo video en otro fenómeno viral.

“Despacito” se convirtió en la primera canción latina que lidera el ranking global de Spotify y el mayor suceso en lengua española en los rankings musicales del mundo desde “Macarena” en los años 90.