Sergi Arola: "Nakasone es a la televisión lo que Guardiola es al fútbol"

Una tercer ciclo de “Masterchef” Chile llega a su fin este domingo. Una temporada que desde su inicio que soslayar la partida del carismático chef francés Yann Yvin, quien dejó Canal 13 y fue en busca de nuevos desafíos a TVN. Pero lo que parecía ser una baja sensible, terminó por dar pasó a una nueva figura culinaria que, poco a poco, se fue ganando a los telespectadores: Sergi Arola.

El español ganador de dos estrella Michelin revitalizó el programa encabezado por Chris Carpentier y Ennio Carota junto a un muy buen casting del equipo que comanda Sergio Nakasone. Hoy, a tan solo días de la gran final del programa de cocina, el chef conversó por teléfono desde España con Publimetro sobre su participación en el programa.

“No es necesario que te diga que ser parte de ‘Masterchef’ y haber entrado a los hogares y la cultura de Chile, ya que es un programa cultural, es muy bonito. Estoy orgulloso y muy satisfecho”, dice. “Nunca dudé de ser parte del programa. Conocía Chile y me apetecía volver. Fue muy triste para mi cuando la gente del hotel Ritz Carlton decidió no renovar a ‘Arola’ (su restaurante). No entendía muy bien el por qué y me supo mal. Pero es el pasado. Las decisiones son las decisiones. Si se hubieran esperado un poquito hubieran tenido un jurado de ‘Masterchef’. Me gustó por un tema humano porque estaban Chris y Ennio. Y me bastó diez minutos con Sergio Nakasone para darme cuenta de que él es a la televisión lo que Pep Guardiola es para el mundo del fútbol. Y quién no quiere jugar en un equipo que dirige Guardiola”, recuerda.

Ya en España, con el programa a horas de emitir su final, Ariola asegura no sentirse un rostro televisivo, pese a la buena llegada que tiene con el público. “Soy un cocinero que hace televisión, pero que, por encima de todo, soy un cocinero. Tengo mis restaurantes, me gusta la gastronomía, la vivo y es mi pasión. Si puedo aportar con la personalidad que tengo para un programa, que mejor. Pero no soy un rostro”, asegura.

Pero la distancia aún no es tal como para profundizar sobre la relación entre los jueces y los participantes que quedó detrás de cámara. Por ello, al enfrentarse a la pregunta de si algún participante le sorprendió, se apura en contestar: “Eso lo responderé la próxima semana”. Frente a la misma consulta, pero sacando de la ecuación a los que se enfrentarán este domingo, Arola se explaya más. “Hay algunos que han dejado una huella muy especial en todos. Estoy pensando en Jorge, por ejemplo. Él es un señor, un galán, es buena onda… Yo creo que todos estábamos fascinados con su personalidad. Más adelante podré hablar más, ahora mismo todavía estamos en competencia”, cuenta.

Sobre la final, trata de guardar el mismo hermetismo. “No te voy adelantar nada”, responde antes de terminar la pregunta. “La exigencia que hemos mantenido en todos los episodios ha ido dando resultado. Creo que la cocina que están haciendo los participantes es de un muy buen nivel y lo digo sin ningún complejo. Todos tiene muchísimo talento. Algunos tiene más “olla”, como dice Chris. Muchas veces los platos se dirimen en los detalles que no se ven en televisión. Ese sabor o textura que marcan la diferencia. No es lo que tú ves, es lo que pruebas y el paladar. Eso marcará al ganador”, explica, para luego agregar: “Va a ser una inédita gran final. En todas las versiones del ‘Masterchef’ en todo el mundo, nunca, nunca se ha hecho nada parecido a como se viene este fin de la tercera temporada”.