"Yerko" realizó un festín con Manuel "No sé" Ossandón

Daniel Alcaíno una vez más hizo reír al público del programa “Vértigo” de Canal 13 personificando a su famoso personaje de lengua ácida “Yerko Puchento”. Esta vez su rutina se centró en el comentado desconocimiento del precandidato de Chile Vamos Manuel José Ossandón sobre el Acuerdo de París.

“Menos mal no tiene que dar la prueba Simce. Quedaría debiendo puntaje”, señaló respecto al bautizado en redes sociales Manuel “No sé” Ossandón, quién vendría a reemplazar el papel de “tonto” que cumplía Nicol “Luli” Moreno en las bromas de acuerdo a lo que dijo el actor.

El artista se puso en el caso hipotético de que el precandidato saliera electo Presidente e indicó que en la Cuenta Pública diría algo así como “Queridos chilenos. No sé muy bien lo que se ha hecho, así que nos vemos el otro año”.

Continuando con las burlas inventó el nuevo slogan de su campaña: “Solo sé que nada sé. Vota por Manuel José”.

No obstante, la rutina dio un drástico giro cuando “Yerko” decidió defender a Ossandón. “Porque prefiero a un tonto antes que a un tonto pillo como muchos de los candidatos del país”, argumentó.

Junto con recordar el caso SQM, las inversiones del Partido Socialista, el caso Caval, la Universidad Arcis y la estafa en Carabineros explicó entre aplausos del público que prefiere “un hue… que meta las patas a uno que meta las manos”.

“Mientras unos hacían sociedades con los nietos. Él (Ossandón) a su nieto le estaba enseñando historia, o los nietos a él”, bromeó haciendo referencia al también precandidato de derecha Sebastián Piñera.

Entre los tips de ayuda que Alcaíno dio al ex alcalde de Puente Alto para cuando no supiera de un tema se encuentra “emocionarse” para evadir la pregunta. Para lograrlo aconsejó: mirar fijo un foco del estudio, echarse “Mentholatum” en los ojos y “recordar a tu papá que murió, aunque no haya muerto”.