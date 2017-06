Backstreet Boys intentó cantar "Despacito" de Luis Fonsi

El éxito de “Despacito” no para y son muchos los que se han querido sumar a él. Por ello, no ha sido extrañó ver que artistas del mercado en inglés se atrevan a realizar su versión del tema. Esta vez fue el turno del grupo Backstreet Boys, quienes, durante una entrevista en Miami, trataron de cantar la canción compuesta por Erika Ender e interpretada por Luis Fonsi.

Un intento que rápidamente se hizo viral, ya que AJ, Howie, Kevin, Brian y Nick dejaron harto que desear en su interpretación. Una situación muy parecida a lo que ocurrió con Justin Bieber, quien lanzó un remix cantando “Despacito”.

Esta no es la primera vez que Backstreet Boys canta en español, ya que hicieron una versión para el mercado latino de su éxito “I’ll never break your heart”, que en su traducción se llamó “Nunca te haré llorar”.