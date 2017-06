José Miguel Viñuela y su regreso a “Mucho Gusto”: “No vengo a aserruchar el piso a nadie”

El pasado viernes Luis Jara se despidió momentáneamente de las pantallas y los escenarios producto de una complicación a sus cuerdas vocales, problema que lo llevó a ser intervenido este martes de manera satisfactoria. “Luchito se operó y está súper bien”, aseguró Katherine Salosny en horas de la mañana del miércoles, agregando que “está con harto dolor, que es natural, pero ya está todo bien”.

En su reemplazo llegó un viejo conocido del canal, José Miguel Viñuela, quien regresó a la estación de Vicuña Mackenna tras 5 años fuera de la señal privada y un paso por TVN. “Me he sentido increíble, ha sido como volver a mi casa”, comenta el conductor en entrevista con Publimetro, agregando que “todos me han tratado muy bien, desde camarógrafos, producción y todo el canal ha sido cariñoso”

Viñuela estuvo por 8 años a cargo de conducir el matinal de la estación y, si bien quiere aprovechar al máximo esta opción de reemplazar a Luis Jara mientras se recupera de su operación, asegura que “no vengo a aserruchar el piso a nadie, ya que siempre me planteé el tema como un reemplazo. Así lo tomo, con mucha responsabilidad”.

En esta primera semana al mando del matinal “Mucho gusto”, Viñuela cuenta que “hemos recordado momentos bonitos. Ha sido especial porque hemos hecho lo que a mí me encanta, que es transmitir alegría”. “Si no puedo estar en una plataforma donde yo transmita alegría, prefiero quedarme ajeno”, agrega.

José Miguel Viñuela salió de Mega en 2012 para sumarse a Televisión Nacional, señal pública donde estuvo a cargo de programas como “Apuesto por ti”, “Juga2” y “Vitamina V”. Una estadía que terminó en forma abrupta el año 2015. Este verano fue parte de “Fiebre de Viña” de Chilevisión, donde estuvo como panelista.

“Para mí, el verano fue una semana súper especial, donde me saqué los egos de encima y me puse al servicio de un programa, no en la conducción, pero sí desde otra vereda donde podía aportar”, analiza. “Desde ese sentido, ha hecho ser quien soy hoy, con mucho menos ansiedad televisiva y no me interesa estar disputando las presentaciones en pantalla”, afirma.

Con Kathy Salosny dice tener “una onda súper chora que se ha reflejado en pantalla” y, pese a que la televisión siempre le ha gustado, ya tiene sus ojos puestos en la radio, donde debutará luego de este reemplazo. Un programa en Radio Candela, perteneciente a la red de medios de Mega, es su próximo desafío por el que firmó contrato por dos años.

“Trabajé harto rato en la radio y, para mí, es una vuelta importante, porque es un proyecto donde hay harta interacción con el público y una plataforma que es una de las más increíbles de Chile”, señala. “Me encanta tener un ‘feedback’ con la gente y claramente me hace muy feliz, porque me pone de vuelta en una manera distinta, como estoy hoy, de tener espacios para la familia y todo eso”, concluye.