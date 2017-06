Esta actriz de "How I Met Your Mother" confiesa que no estuvo de acuerdo con final de la serie

Hace más de tres años que terminó la popular serie How I Met Your Mother, la cual tuvo un final muy controversial – el cual, según sus productores, estuvo planeado desde un inicio- y que no fue del agrado de muchos de sus seguidores.

En una entrevista con un medio australiano News.com.au, la actriz que interpretó a Lily Aldrin, Alyson Hannigan, habló sobre su decepción sobre el final que tuvo la serie.

“Estaba devastada porque no hicieron un final de dos horas, para que pudieran mostrar ciertas partes [que fueron cortadas]. Por eso cuando vi la versión final del show, dije ‘¡cortaron todo!‘”, indicó Hannagan. Incluso consideró que el giro de la historia no fue justo para los seguidores.

Durante casi 10 años, Ted Mosby buscó a la mujer de sus sueños para luego formar una familia. Conoció a Tracy, se casó con ella y tuvieron dos hijos, pero ella falleció y finalmente Ted volvió a buscar a Robin, la chica de quien se enamoró el primer episodio de la serie.

“Obviamente era sentimental, pero con todo lo que cortaron fue demasiado rápido… fue como ‘okay, ahora vamos a descubrir la muerte de la madre, de repente, okay- ahora está con Robin’, y tú piensas: ‘espera, ¿Qué pasó?’ Hubo una escena de un funeral [que fue cortada], y todo eso que creo que la audiencia necesitaba. Ellos necesitaban ese tiempo para procesar la información, en vez de tenerla como bofetada en la cara”, indicó.

Para la actriz, ese no fue el único error que cometieron en la trama de How I Met Your Mother. “Creo que Barney no debió casarse. Me gustaba Barney y Robin, pero en mi corazón siempre la quise con Ted. Simplemente siento que ellos (Barney y Robin) no debieron casarse”, dijo quien interpretaba a Lily.