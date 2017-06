Gepe y "Ciencia exacta": "Este álbum es un descanso de la lógica de las canciones que he estado haciendo"

El cantante nacional Gepe sorprendió a todos cuando a fines de abril anunciara “Ciencia exacta”, su sexto álbum y sucesor del exitoso “Estilo libre” (2015). El disco se pudo escuchar completo el pasado 26 de mayo y descolocó a los que esperaban un trabajo en la línea de su última producción, ya que este material tiene una condición musical que solo se viste de guitarra y que evoca el inicio de su carrera. “Son un grupo de canciones que surgieron de septiembre para adelante que tenían esta cosa en común de que eran acústicas o que en el momento en el que aparecieron yo quería grabar canciones que fuesen austeras, instrumentalmente hablando. Lo más sencillo posible. Es parte de un momento”, cuenta.

Ha pasado un tiempo desde que la gente pudo escuchar completo “Ciencia exacta”, ¿cuáles son tus impresiones sobre la respuesta del público?

-Siendo que ha pasado un buen tiempo, no he hecho un catastro muy técnico de los comentarios, pero sí siento, en general, que se entendió el disco. Hay canciones que dan que hablar. Me ha tocado mucho que hablar de “Flor del canela”, del single y el video, de “Solo” y las colaboraciones. Eso para mí es suficiente, por ahora.

Da la sensación que es una pausa a un período bien ocupado que tuviste con “Estilo libre”.

-Puede ser. Sacar un disco no significa que voy a estar más o menos ocupado como en los años anteriores, pero sí es un relajo para la parte de planificación musical. Yo tengo otro disco o varias canciones hechas, que son de una linea totalmente distinta a esta, por lo que este álbum es un descanso de la lógica de las canciones que he estado haciendo en los últimos años.

Harta gente te debe haber comentado que es un disco que se acerca más a “Hungría” (2007), que a tus trabajos más reciente.

-Me lo han comentado, pero no hay ningún afán mío de volver a esos discos. Es seguir el camino y yo le echo para adelante siempre. Grabar discos es registrar momentos. Algunos más espontáneos. Este último disco fue eso y listo. Seguimos con el otro. Para mí fue un descanso en términos de que había menos ansiedad desde la composición a la grabación. El disco anterior era muy planificado, súper sistemática toda la grabación, buscando cosas. En este no busqué, me encontré con las canciones y las intenté vestir y sería.

Dices que no hay intención de volver a los dos primeros álbumes, pero, de alguna forma, pareciera ser un rescate a aquellos seguidores que te perdieron la pista y que no entendieron “Estilo libre” o la exploración que realizaste.

-Es clave eso que dices tú. Exploración. Eso es hacer un disco. Un ejercicio. No hay ningún disco que sea el definitivo. Todavía no hago un disco que diga ‘ya hasta aquí no más’ y dejara de tocar. Hasta ahora no tengo la sensación de que un trabajo mío sea una súper construcción de la cual voy a estar bebiendo de la fuente. Cada uno es un fiel reflejo del enfoque, sensación o intención que haya tenido en ese momento. Ha habido gente que ha dicho que suena como en los primeros discos pero no era la intención. Te lo digo de manera súper honesta. Grabe lo que me gustó y lo que quise, como lo he hecho casi siempre. Bacán que haya gente que se acordó de lo anterior. Así se construye una carrera, ir construyendo un relato con los discos. Eso es mucho más interesante para mi ahora.