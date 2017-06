Copa Confederaciones: Mega, TVN y Canal 13 se alistan para su "grupo de la muerte"

Mega, TVN y Canal 13 ya están en Rusia con sus equipos, concentrados y preparándose para cuando la selección de Chile enfrente a su símil de Camerún el 18 de junio. A días de protagonizar su propio “grupo de la muerte”, Publimetro conversó con los relatores de cada señal invitándolos a al ejercicio futbolístico de analizar sus escuadras y sus rivales. Pedro Carcuro y Alberto Jesús López aceptaron el desafío, mientras que desde Canal 13 prefirieron jugar al misterio y comentar que el equipo cuenta con la “confianza del técnico” para afrontar este desafío.

¿Cuál es el equipo a vencer?

Alberto Jesús López (AL): Me mentalizo en hacer un buen trabajo junto a nuestro equipo. Más allá de vencer, es hacer bien la pega y acompañar a los hinchas de todas las edades, géneros y lugares a alentar a La Roja

Pedro Carcuro (PC): Creo que la competencia es dura, pero hay espacio para todos aunque uno quiera ganar siempre. En ese sentido, creo que la lucha más dura la daremos con nosotros mismos, relatando y comentando un hecho histórico en el fútbol nacional.

¿La figura del otro equipo?

AL: Nombrar a uno en particular sería injusto. En los tres equipos hay gente con mucha calidad profesional.

PC: Es difícil catalogar como la figura de otro equipo cuando hay tanto profesional excelente que estará en esta copa. Es un desafío que motiva competir con grandes relatores y comentaristas.

¿A quién destacas de tu formación?

AL: Destaco el trabajo en equipo. Nuestro grupo va más allá de las individualidades.

PC: Los destaco a todos, aunque parezca un lugar común. Hay que estar atentos con los desbordes en las opiniones de Yáñez y Barticciotto y el trabajo como reloj de dos volantes mixtos: Manuel de Tezanos y Gustavo Huerta. Mientras que la juventud y energía del “Grillo del gol” (Patricio Barrera) nos darán una buena salida en el ataque.

¿Quién podría ser la revelación de tu equipo?

AL: Somos un área deportiva que se formó hace poco y creo que se han hecho cosas muy buenas, cada uno aportando con lo suyo. Sería injusto nombrar a uno solo.

PC: A pesar de que ya no son cadetes, creo que las revelaciones serán Yáñez y Barticciotto. Cada semana que pasa estamos generando más fiato con la sección “Sin Miedo”. Son dos punteros de temer.

¿Cuáles son las diferencias y/o cualidades de este equipo y sus rivales?

AL: Las comparaciones no me gustan, son odiosas y solo me siento bien hablando por nosotros. Lo que destaco es que apuntamos a realizar una transmisión transversa y familiar. Queremos incluir a todos y no sólo a los futboleros.

PC: Me gustaría destacar el profesionalismo y energía de este equipo. Nosotros queremos ir a competir en esta Copa y nos hemos preparado a conciencia. Creo que tendremos contenidos presentes durante todos los días, con diferentes enfoques y mucha alegría. Vamos con mucha hambre.

¿Qué importancia le das estar presente en un hito dentro del fútbol chileno?

AL: Hace 12 años era hincha de tablón con mi camiseta chilena y mi bandera, hoy estoy en este torneo histórico para nuestra selección y para mí es impagable. Soy sincero, no creo que sea la única Copa Confederaciones de Chile. Creo que vendrán más y espero estar ahí nuevamente.

PC: Hay que darse cuenta que, hasta hace dos años, la selección chilena no había ganado nada en sus historia. Ahora tenemos la posibilidad de disputar una instancia de la que estábamos privados por nuestro rendimiento.