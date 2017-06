Francisco Reyes: “Es importante que los chilenos no perdamos TVN”

Tras terminar su participación en “Matriarcas” (2015), Francisco Reyes estuvo alejado de las teleseries. Pero no de la pantalla. El actor grabó una escena para la serie “62, Historia de un mundial” donde personificó al presidente de la República, Jorge Alessandri en una sola escena, pero trascendental en el desarrollo de la trama.

“Mi participación es una colaboración. Alessandri no era amante del fútbol. Pero Ernesto Alvear lo convence porque ve una oportunidad de levantar a los chilenos que sufrieron tras el terremoto de 1960 y se abre la posibilidad”, cuenta el actor sobre su papel en la serie que se estrena este domingo por TVN. Pero Reyes agrega que también prestó su apoyo para estar presente y levantar el área dramática del canal estatal. “Es importante que los chilenos no perdamos TVN”, confiesa.

Desde que debutó en la pantalla chica, en 1989, Francisco Reyes no se ha movido de TVN. Por eso lamenta la situación que vive el canal cuando el área dramática dejó de liderar el rating. Pero el protagonista de “La Fiera” tiene una explicación al actual panorama. “Todos conocemos cómo funciona la grúa y cuando irrumpen los grandes capitales y logran llevarse un equipo completo. Es difícil, no hay como competir” afirma y de paso pide paciencia para que las producciones logren repuntar: “ La formación de actores de TV toma tiempo. Éramos un equipo formado de hace 25 años y no es llegar y armar otro de la noche a la mañana. Es importante que TVN siga vivo”.

Por otra parte Francisco Reyes también plantea que las teleseries no solo deben basar su éxito en términos de rating. “Es importante salir de ahí, nos permite replantear la forma de medición. La TV abierta la ve mucha gente y tiene un espacio en el mundo de las plataformas como las redes sociales. Hay un lugar que le podemos sacar punta”, afirma.

Tras el estreno de “Una Mujer Fantástica” en abril pasado y el regreso a las tablas donde protagoniza “Las Gaviota” de Chéjov con funciones en el GAM, Francisco Reyes se prepara para otro desafío: actuará en una nueva teleserie de TVN. “Voy a estar en la próxima nocturna, ya tenemos los primeros capítulos y se va a comenzar a grabar en julio”, afirmó el actor quien regresa a las producciones del horario prime después de tres años cuando estuvo en “Vuelve Temprano”.