Matinales de Canal 13 y TVN tuvieron una desafortunada mañana

Los matinales “Bienvenidos” y “Muy buenos días” no pasaron desapercibidos durante la mañana de hoy. Las animadoras Tonka Tomicic y María Luisa Godoy emitieron polémicos comentarios, en sus respectivos programas, que rápidamente causaron revuelo tanto en las redes sociales como al interior de TVN.

En “Bienvenidos” Tonka Tomicic conversó con DJ Méndez quien respondió sobre la sexualidad de su hijo, Leo Jr. Pero durante la charla la ex animadora del Festival de Viña comentó: “Muchos papás quieren que su hijo sean la extensión de él”. “Si a ti te gusta el Colo Colo, quieres que tu hijo también sea del Colo. ¿Y si te sale un hijo de la Chile? ¿Ah? Pasa lo mismo”. Los dichos repercutieron en las redes sociales donde los usuarios no perdonaron las palabras de la ex Miss Chile y la criticaron por la comparación.

Por otra parte en “Muy buenos días”, en medio del debate sobre las jubilaciones, María Luisa Godoy comentó que el canal estatal es una empresa pública. Tal afirmación también generó molestia al interior de TVN y los trabajadores del sindicato 1,2 y 3 de Televisión Nacional emitieron un comunicado donde manifestaron su malestar por los dichos de la animadora debido a que el canal es una empresa autónoma del estado y que debe autofinanciarse. “Consideramos particularmente grave que la conductora de un programa que semanalmente tiene casi 28 horas de emisión, no maneje estos antecedentes, que además están descritos con claridad en la página web del canal”.