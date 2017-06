Problemas en la venta de entradas empañan concierto de U2 en Chile

Luego de una seguidilla de inconvenientes en la compra de entradas, la organización del concierto “The Joshua Tree Tour” que trae a la banda U2 a Chile decidió dejar de utilizar los servicios de Superticket y mudar todo el proceso de ventas al Sistema Puntoticket durante este martes.

Los problemas comenzaron desde el minuto uno, cuando el lunes pasado a eso de las 10 de la mañana inició la preventa de entradas exclusivas para clientes Entel de 72 horas. Los usuarios de la empresa telefónica jamás recibieron el código correspondiente para realizar la transacción con descuento especial.

Debido a los inconvenientes, los reclamos no se hicieron esperar a través de redes sociales e inclusive llegaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), donde se registraron cientos de denuncias.

Ante esta situación, la productora DG Medios informó que “debido a la alta demanda y la explosiva venta que ha tenido el show de U2 del próximo 14 de octubre en el Estadio Nacional, hemos tomado la decisión de apoyar a la empresa Superticket, con el Sistema Puntoticket, para ofrecerles a ustedes un mejor servicio”.

No obstante, la empresa de conciertos aseguró que las entradas físicas adquiridas anteriormente con el Sistema Superticket “serán válidos el día del show”.

La venta para clientes Entel se desarrollará desde las 21:30 horas del martes 13 online y en los puntos de ventas establecidos. En cuanto a la venta general comenzará el miércoles 14 desde las 11:00 horas.

Las entradas compradas a través de la platafrma digital de Superticket pueden retirarse de 11:30 a 19:30 horas de lunes a domingo en: Cine Hoyts Parque Arauco, Cine Hoyts Estación Central, Cine Hoyts Maipú y Cine Hoyts La Reina. En Cine Hoyts Puente Alto de lunes a viernes de 13:00 horas a 21:00 horas; Sábados y Domingos de 11:30 horas a 9:30 horas.

La historia se repite

Esta no es la primera vez que la productora DG Medios se ve en problemas con los fans por la venta de entradas para un concierto de U2. A inicio del 2006 ubieron varios problemas para asistir al “Vértigo Tour”: las entradas solo se podían comprar con tarjeta de crédito “Ripley”en el punto de venta, la venta online tenía un costo de acercamiento no informado, los tickets llegaron atrasados e inclusive las entradas compradas no correspondían a la ubicación ofrecida.

En este contexto, el Sernac llevó a la empresa ante la Justicia, la que determinó que la productora cometió infracción a la Ley del Consumidor. Como condena DG Medios tuvo que pagar una multa de $300 mil.