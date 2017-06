Boyce Avenue, el grupo fenómeno de Youtube adelanta su show en Chile

Esta jueves debuta en Chile el grupo sensación de Youtube Boyce Avenue. El grupo conformado por los hermanos Alejandro, Daniel y Fabian Manzano ha construido una carrera subiendo videos a la plataforma en la que su canal oficial tiene más de 9 millones de abonados y registra más de 3 mil millones de visitas. Números no menores que marcan la popularidad de la banda formada en 2004. Un fenómeno mundial que ha conquistado Internet con sus canciones originales y covers como la versión acústicas de “Mirrors” de Justin Timberlake, que tiene más de 125 millones de visitas.

Daniel Manzano conversó con Publimetro sobre cómo han logrado su popularidad y carrera de manera indepenidente y su debut en Chile.

¿Cómo nace la idea de apostar por una carrera musical basada en Youtube?

-Cuando empezamos, lo hicimos en plataformas como My space y otras herrameintas de social media. Al estar en la época bien temprana de Youtube, todos hablaban de subir videos y ahí tuvimos la idea. Empezamos con una muestra de canciones nuestras, pero también muchos covers qeu haciamos en la universidad y para nuestros amigos. Desde el principio queríamos que esos videos tuviera una gran calidad. Esa es nuestra marca.

Teniendo en cuenta que las redes sociales son bien crueles, ¿qué ha sido lo más difícil de construir una carrera por internet?

-Para nosotros no ha sido malo. Al principio había gente que decía y se pregutnaba si el video era en vivo o no. Esa era la discusión. A lo mejor era porque dudaban si cantabamos realmente. Lo que nos ayudo mucho es que no fuimos de esos que en Youtube que no se preocupaban de calidad.

¿Por qué hacer covers?

-Nos dimos cuenta que Youtube es un sistema muy democrático. No era como en otras plataformas. La gente quería ver canciones que conocían y buscaban lo familiar. Nos encantaba hacer versiones de otras personas y desde el principio tuvimos la idea de hacer covers para atraer gente a nuestro canal y así mostrar nuestras propias composiciones.

Con una carrera totalmente sustentada en internet, me imagino que hay una cercanía con sus sseguidores. ¿Qué mensajes han recibido de Chile desde que se supo su venida?

-Están bien entusiasmados. Es la primera vez en el país. Además, nuestros padres son de Puerto Rico y tocábamos canciones en guitarra clásica e hispanas. Hay una historia personal latina. Están entusiasmados de saber cómo será el concierto. Estamos orgullosos de poder tocar en Latinoamerica.

¿Pensaron en hacer un registro o documental de su visita?

-Lo hemos pensado mucho. Hemos tenido varias propuestas. Muchas compañias han querido hacerlo, pero desafortunadamente no hemos encontrado el partner. Queremos hacerlo, no solo para los fans sino que para nosotros. Para ver lo que hemos logrado.

Las puertas de su show de este jueves 19 de junio se abren a las 19 horas y las últimas entradas para su show en el Teatro La Cúpula se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.