Amigo chileno de Chris Cornell: "Todavía no lo puedo asimilar"

En la última década, el músico de raíces locales Alain Johannes se ha convertido en una cara cada vez más cotizada en Chile. El hijo de Danny Chilean y sobrino de Peter Rock ha ido mostrando progresivamente sus credenciales de elite en el mundo de la música, como colaborador en distintas etapas de bandas como Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys o el recién fallecido Chris Cornell. Además de tener su carrera en el grupo de culto Eleven y su trabajo solista en los discos “Spark” y “Fragments and Wholes Vol. 1”.

Esta vez, llega a nuestro país para hacer un concierto en Bar Loreto el sábado 17 en formato trío en el que, junto a Cote y Felo Foncea, tocará canciones de toda su carrera, incluyendo colaboraciones de Desert Sessions junto a Josh Homme de QOTSA y algún posible tributo al fallecido Cornell, como el que hizo en una radio ayer con “Disappearing One”, que coescribió con el fundador de Soundgarden. “Acabo de tocar esa canción y eso me hacer acordar cuando hicimos ese disco en un secreto total. Fue un tiempo muy lindo de colaboración y amistad, de muchas bromas, no había nada de presión de un sello”, confesó en entrevista con Publimetro.

Además, su nuevo paso por el país coincide con el debut del documental “Unfinished Plan. El Camino de Alain Johannes” (2016), del director Rodolfo Gárate que tendrá su avant premiere en la Cineteca Nacional el martes 27. Un trabajo que se adentra en su vida personal y profesional, dos áreas que están especialmente entrelazadas en su relación con su fallecida esposa, Natasha Shneider, y colaboradora en Eleven. Un trabajo en que también aparecen Homme, Matt Cameron y Cornell, con quien tuvo una amistad de varias décadas que lo llevó a convertirse en productor de su debut solista, “Euphoria morning” (1999).

Es por esto que Cornell se vuelve nuevamente tema obligado en la conversación, la que se vuelve un poco más emotiva: Johannes habla de su amigo con cariño y respeto que traspasa la línea telefónica con varias frases en que aún usa el tiempo presente para hablar de esta pérdida. “Tiene dos caras, una es como gran amigo y la otra como parte del mundo de la música”, dice y agrega: “Es una herida muy grande. Además abre la cicatriz de lo de Natasha, porque éramos tan unidos los tres”.

“Todavía no lo puedo asimilar porque la amistad era tan grande”, dice y también cuenta que cuando estuvo en el funeral de Cornell se encontró con varios amigos que pasaban por una situación parecida. “Se notaba que estaban casi perdidos”, recuerda. En cuanto a su música, Johannes considera que es una enorme pérdida para el mundo creativo: “Ya no se va a escuchar su voz, pero lo que se puede lograr ahora es tomar la inspiración de lo que es Chris e intentar algo de un gran nivel artístico, ya sea en una pintura, música o cine”. Y agrega que Cornell era un modelo de un músico consecuente y que tenía una energía que lo llevaba a ser un gran ejemplo de “las cosas que importan”.