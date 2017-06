Eduardo Fuentes vuelve a la TV con "Gol de medianoche"

Un año y un mes ha pasado desde que Eduardo Fuentes no es parte de un formato televisivo y cerca de 150 días desde que dejó Canal 13 por falta de proyectos. Un período que llega a su fin hoy con el debut de “Gol de medianoche”, el nuevo programa de TVN que será un resumen de cada jornada de la Copa Confederaciones. “Hace mucho rato habíamos tenidos acercamientos y conversaciones de qué querían ellos y qué quería yo. La realidad de la tele es que no hay presupuestos para hacer algo y en el marco de la Copa Confederaciones se dio”, cuenta. “Tenía ganas de conocer esta orgánica de televisión pública y feliz que se haya dado con este programa que busca entretener”, agrega.

Es que este nuevo proyecto televisivo que encabezará, el animador repasará la cobertura del canal público del certamen futbolístico. Datos curiosos sobre los jugadores, jugadas históricas y datos de Rusia serán parte del contenido que revisará junto a Anastasia Knyazeva, una rusa que le ayudará a entender tradiciones, a traducir, a ubicarse geográfica y culturalmente en Rusia. “El programa es en mi casa. Yo en modo Copa Confederaciones con amigos, haciendo asado y revisando los momentos. Con ellos vamos a ir revisando lo que ha sido la jornada. También vamos a tener comunicación con Karen Doggenweiler y Pablo Zúñiga”, cuenta.

Fuentes se integra a TVN solo por un mes, tiempo que durará este proyecto al aire, pero asegura que “esto no cierra la posibilidad de hacer algo más juntos”. “Es una primera cita de un mes para poder hacer este programa. Pero como está la televisión hoy en día, no es tan fácil hacer un proyecto. Estamos con calma y viendo qué se puede ir dando”, agrega.

Su tiempo en Canal 13 y estos cinco meses sin casa televisiva han hecho que Fuentes tenga muy claro cómo está el escenario actual y no duda en asegurar que “el momento es complejo”. “Se conocieron recientemente los resultados financieros de los canales, hay más pantallas, los presupuestos son más escasos y las audiencias están buscando contenidos en otros lados. Tenemos muchos canales de tv abierta para un publico que no es tan alto. Es muy competitivo”, analiza. Con esta radiografía en mano es que realiza su diagnóstico a su situación y la de otros colegas como Jean Philippe Cretton, Julian Elfelbein y José Miguel Viñuela, quienes han estado congelados fuera de pantalla o han salido de la televisión. “No hemos dejado de ser lo que somos sino que no hay los espacios”, afirma. También tiene claro cuál es en formatos de conversación donde mejor juega.

Mientras espera una convocatoria más estable, Fuentes explora ideas y ha mirado al cable. “Estamos buscando nuevas formas de comunicar y nuevos contenidos para públicos más atomizados”, cuenta. Sobre sus espectativas y lo que espera lograr con “Gol de medianoche” expone: “Lo primero es que funcione y se entienda este concepto que es un programa que pareciera que no lo. Es un momento de situaciones en una casa. Espero que funcione esa dinámica y que se entienda que es un programa diversión. Es una vuelta de tuerca para hacerlo de manera distinta y que la gente lo vea lo pase bien”.