Con este sincero comentario Yuhui Lee causó furor en Vértigo

Pese a que ya terminó su participación en “Masterchef” Yuhui Lee aún causa sensación entre la gente. El ex finalista del programa de cocina fue uno de los invitados a “Vértigo” donde causó furor por sus sinceros y divertidos comentarios. Uno de ellos fue el que le dijo a la otra invitada Laura Prieto.

Cuando al joven asiático se le preguntó por la belleza de la participante contestó: “Tú linda, tú poto glande”. El comentario rápidamente genero las risas entre los presentes mientras que la aludida respondió: “No me lo creo”. “Pero eso es bueno o malo”, preguntó Diana Bolocco y Lee respondió: “Bueno, bueno pero no puedo ver”.

Pero tras seguir con los piropos y las risas Laura Prieto le dijo a Yuhui Lee: “¿Pero es malo o bueno lo que me está diciendo porque me lo dices en un tono como muy grande?”. La respuesta no se hizo esperar y el ex finalista del programa de cocina comentó: “¡O no! Muy bien, acá muy bien. en Asia mmmm. Por eso fome. no hay mucho así, son muy flaquito”.

Fue en eso cuando la conductora del estelar le pregunto por las diferencias entre la belleza chilena y la china. Una respuesta que Lee no dudó. ” En China durante el verano se visten mucho. Pero cuando por primera vez llegué a Chile. Habían muchas mujeres con polera muy bajo cachai, casi medio pecho afuera, no puedo ver no puedo ver. En china veo mujer malo malo”, confesó.

Frente a esa confesión Bolocco le preguntó si al mirar a las mujeres así en China se ofendía. “Ellas creen que es malo, pero aquí veo un poquito”, sentenció Lee. Éste fue el ganador del estelar del pasado jueves al imponerse en la final a Mariana Loyola quien se llevó un 17% de las preferencias mientras que el ex finalista del espacio culinario de C13 obtuvo el 83%. Otro de los invitados fueron Angélica Castro y Álvaro Escobar.

La participación de Yuhui Lee tampoco fue indiferente en las redes sociales. El público en Twitter valoró y apoyó al ganador.