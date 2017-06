Luis Gnecco se lanza en picada contra “Perdona nuestros pecados”: ”Me parece asquerosa”

Luis Gnecco no se guardó nada. El actor dejó atrás lo políticamente correcto para hablar de la competencia y criticó duramente la teleserie de Mega “Perdona nuestros pecados”.

“A mí perdóname, pero tengo que decirlo públicamente, pero esa teleserie que mata hoy en día de Mega me parece una basura. La del cura (“Perdona nuestros pecados”) me parece asquerosa. Te lo digo con todas sus letras (…) me parece mal hecha, mal dirigía, mal todo”, afirmó el actor durante una entrevista para “Una Nueva Mañana” de Radio Cooperativa.

Las declaraciones de Gnecco surgieron a raíz de que el actor visitó el estudio para hablar sobre el estreno de “Papá Mono”, serie de Canal 13 que se estrena este domingo 18 a las 22:30. “Encuentro que las producciones que hacemos en el área dramática del 13 son de otro nivel. O sea, si tú vez la calidad visual, ves los libretos y la forma en que está dirigida. Por ejemplo, este libreto que tengo en la mano de ‘Soltera Otra Vez’ (la tercera parte) es de otro pelo a las producciones de otros canales”, sentenció

Tras las declaraciones contra Mega, Cecilia Rovaretti le preguntó si acaso no estaba picado porque no lo llamaron de Mega. Frente a eso Luis Gnecco respondió: “No, no estoy picado, me parece que es un mal producto, pero bueno, qué se la va a hacer”, dijo. Y para terminar pidió más respeto por las audiencias. “Hay que subir el nivel, ya no se le respeta mucho, le damos cualquier cosita y a la gente se le puede engañar fácilmente”.