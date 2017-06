Marcial Tagle y el estreno de “Papá Mono”: Aquí la comedia la miran a huevo”

A Marcial Tagle le gusta la comedia. El actor que se hizo conocido por aparecer en series como “Casado con hijos”, “La colonia” y “Fortunato” confiesa que el humor que refleje algún elemento social es lo suyo. Su nuevo personaje no es la excepción: será un padre ausente en la serie “Papá Mono” que se estrena este domingo por Canal 13.

En esta nueva ficción, el actor es Álvaro, ex pareja de Francisca (Mariana Loyola) y padre de Nico (Lukas Vergara), quien tras separarse a los 40 años, decide darse una segunda oportunidad en la vida. Por eso comienza a probar en diferentes deportes con el fin de reencontrarse y tomar un nuevo aire. Un día será esgrimista y al otro ciclista aficionado. “Voy a reírme un poco de los papás puertas afueras que descansan mucho en la mujer, viven la vida de solteros y hacen todo lo que no pudieron hacer antes porque se casaron jóvenes”, afirma Tagle, quien valora la apuesta por producir una comedia de calidad en un terreno donde, en la última década, solo destacó la serie “El hombre de tu vida” (2013).

“Me pone bien contento de que este trabajo salga a la luz. Aquí la comedia la miran a huevo y siempre privilegian las series de época”, dice el actor sobre “Papá Mono”, historia que se centra en Caco (Luis Gnecco) un antisistema que llega a vivir donde su hija Francisca por petición de Nico para que ayude a poner orden en la casa . A diferencia de otras comedias en las que trabajó, Marcial Tagle confiesa que en esta serie, tuvo más libertad y pudo jugar con los looks del personaje, con el que luce un corte de futbolista para estar a la par de la moda juvenil.

Pero Tagle también tiene filtros en el humor. No le gusta el chiste sin sentido y, de los comediantes que hay en la actualidad, se saca el sombrero con el trabajo de Yerko Puchento. “Me encantaría hacer algo así, es un grande y con una gran responsabilidad social. Es la voz de mucha gente”, confiesa. También defiende a su colega Daniela Alcaíno por las críticas que ha recibido el personaje debido al calibre de las bromas. “Los otros son unos tontos graves. Yo le digo que siga adelante. La comedia nunca se va a dejar de lado porque es necesaria y la gente necesita reírse”.

De cara al domingo, el protagonista de “Graduados” tendrá una difícil tarea: estará en dos producciones al mismo tiempo. Por un lado aparecerá en Canal 13 mientras que en TVN encarnará a Carlos Dittborn en la serie “62, Historia de un Mundial”, situación que no afecta al actor. “Voy a tratar de ver las dos al mismo tiempo. Ojalá se pueda, pero me parece bien que hayan más series y que la gente no vea realities”, dice. Además, el segundo semestre aparecerá en la tercera parte de “Soltera Otra Vez”, mientras que el 4 de enero de 2018 tendrá una participación en la nueva cinta de Nicolás López “No Estoy Loca”.