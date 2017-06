Katy Perry hace historia en Twitter: es el primer usuario en reunir 100 millones de seguidores

La superestrella estadounidense de la música pop Katy Perry batió todos los récords en Twitter, convirtiéndose en la primera persona con más de 100 millones de seguidores, anunció esta red social.

“Hoy somos #testigos de un momento histórico”, afirmó en un tuit la red social, haciendo alusión al título del quinto y último álbum de la cantante estadounidense, Witness (testigo en inglés).

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2

— Twitter (@Twitter) June 16, 2017