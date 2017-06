“Betty la fea" y Eduardo Fuentes destacan entre los invitados de “Vértigo”

Este jueves se realizará otra edición de “Vértigo”. El estelar de Canal 13 ya confirmó a los invitados que serán parte del programa que se emite en el horario prime. En esta ocasión la producción traerá a la actriz Ana María Orozco –“Betty la Fea”– y al animador Eduardo Fuentes.

El ex animador de “Mentiras Verdaderas” ya fue invitado hace dos semanas al programa, pero Fuentes escribió en su cuenta Instagram que no iba a asistir. “Ya no, hasta nuevo aviso”, fueron sus declaraciones. Pero tras firmar acuerdo con TVN para conducire “Gol de medianoche” el rostro de TV finalmente podrá estar en el estelar de Canal 13.

Otra de las figuras de la pantalla chica son Daniela Aránguiz, el ex futbolista Rafael Olarra y el actor Marcial Tagle quien aparece en la nueva serie de Canal 13, “Papá Mono”.

De acuerdo a la dinámica del programa, los invitados se someterán a preguntas del pueblo, cuestionarios entre los participantes y a la rutina del humorista Yerko Puchento. El horario de emisión será a las 22:30 horas y la conducción estará a cargo de Diana Bolocco y Martín Cárcamo.