Jarabe de Palo regresa a Chile con su gira "50 palos"

A inicios de febrero de este año, Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, anunciaba mediante un comunicado en redes sociales que se encontraba en una recaída del cáncer de colon que le fue diagnosticado durante el 2015 y del cual no supo por al menos 12 meses. Una triste noticia que impactó a sus seguidores, pero que no impidió que el artista iniciara el 2017 con nuevo disco, gira y hasta un libro.

“Cuando te acercas a esa edad lo que más te viene a la mente son recuerdos. ¿Por qué será?”, reflexiona el cantautor respecto al libro y disco cuyos títulos guardan relación con las cinco décadas que acaba de cumplir. “Por llegar a los 50 me creo mayor, me he convertido en un ser adulto aunque, a decir verdad, tengo mis dudas al respecto”, añade con un poco de humor.

Y es que las energías, la simpatía y las ganas de vivir no las ha perdido pese que al poco tiempo de lanzar esta última producción tuvo que suspender la gira que llevaba por Estados Unidos por “prescripción médica”. Así, en mayo continuó con las presentaciones en España y el 17 de octubre regresa a nuestro país para presentarse a las 21 horas en el Teatro Cariola de Santiago, acompañado por cuatro músicos de nivel internacional: Andrea Amador (violoncelo), Jaime de Burgos (piano de cola y otros teclados), Jordi Vericat (bajos) y Pau Donés (voz, guitarra y percusión).

“Alcanzar el medio siglo me ha hecho reflexionar acerca del futuro y llegar a la conclusión de siempre: el futuro no existe. Aunque, por si acaso lo hubiera, sopesé durante un tiempo dejarlo todo y dedicarme a vivir la vida o seguir haciendo canciones y dedicarlas a vosotros. Finalmente, me he decidido por la segunda opción, porque se merecen mucho más que yo y porque, honestamente, no me veo haciendo otra cosa”, reflexiona Donés, quien en el lanzamiento de este último trabajo explicó que su oncóloga le dijo que podía vivir cinco años o morirse de anciano. “No me estoy muriendo. Tengo cáncer, ya está”, expresó entonces.

La venta de entradas para el show de Jarabe de Palo el 17 de octubre en Chile comienzan el próximo 29 de junio a través del sistema Puntoticket, tiendas Ripley, Hites y Cinemark, con valores de $27 mil para platea, 32 mil en cancha y 40 mil en palco.

“Es una confesión abierta y sin tapujos sobre el amor, tristeza, éxito, fracaso y sexo”, sentencia.