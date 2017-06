Las emotivas cartas que escribieron las hijas de Chris Cornell por el Día del Padre

El 18 de mayo recién pasado nos amanecimos con la sorpresiva noticia de la muerte de Chris Cornell. El vocalista de Soundgarden aparentemente se siucidó en el baño de la pieza del hotel donde se alejaba, aunque la familia del artista nunca ha creído en esa opción.

El pasado domingo, se cumplió un mes de su deceso del ta,mbién cantante de Audioslave, coincidiendo con la conmemoración del Día del Padre. Por eso, sus hijas Lily (17) y Toni (12)eligieron las redes sociales para enviarle una carta abierta a Cornell.

Acá te dejamos ambas cartas, que también constituyen la primera vez que ambas en público con respecto al fallecimiento del gran músico de Seattle.

Lily:

“Papá:

Hace algunos veranos estábamos paseando en bicicleta por Central Park cuando me dijiste que no hay muchas personas realmente buenas en el mundo, pero que yo era una de ellas. Siempre tuviste tanta confianza y orgullo en lo que yo hacía, y tu calor y amor me inspiraron a dar lo mejor de mi. Ahora, más que nunca, quiero vivir mi vida ayudando a otros como tú lo hiciste. Quiero seguir haciéndote orgulloso. Toni, C (Christopher) y yo prometemos sobrevivir, perseverar y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho. Estoy tan orgullosa de ser tu bebé. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y te extrañaré por siempre.

Tu chinita, Lily”.

Toni:

“Papi:

Déjame empezar diciéndote cuánto te amo y lo mucho que significas para mí. Eres mi ídolo, alguien a quien siempre he admirado. Siempre estuviste ahí para mí. Me empujaste a ser mejor cada día, y lo sigues haciendo.

Cada vez que lloro o pienso que no hay forma de seguir adelante, escucho tu voz. ‘No te sientes ahí preocupada, maní, preocuparse es una pérdida de tiempo. Yo estoy bien’.

Siempre tomé todo lo que decías como la verdad, porque todo lo que decías siempre era tan inteligente.

Cada vez que llegabas a casa después de una gira, pasabas todo tu rato con nosotros. No importaba qué tan cansado estuvieras, cuántas zonas horarias recorrías, ahí estabas con nosotros.

Cada vez que me enfermé, cuidaste de mí. Te acostabas junto a mí, me abrazabas y besabas. No te importaba contagiarte. Estabas toda la noche ahí esperando a que me bajara la fiebre. Si no lo hacía, me despertabas para darme remedios. Apenas abría los ojos y te veía, me sentía mejor.

Tengo muchos recuerdos contigo, pero uno de mis favoritos es esa vez que estaba con jetlag y vimos Purple Rain. Nos estábamos quedando en el Beverly Hills Hotel, y justo entraste a mi habitación cuando yo buscaba alguna película para ver.

‘¿Qué tal Purple Rain?’, dijiste. Siempre confié en tu criterio. La pusimos e inmediatamente me enamoré de ella. Me acuerdo que llegamos a tu canción favorita, The Beautiful Ones: ‘Esta canción es tan especial que no pertenece a ningún género. Cuando tenía 20, vi esta película en el cine y un tipo empezó a reírse en esta escena, estaba realmente enojado’, me dijiste.

Me enamoré de esa canción también, y hoy le pongo repetir cada vez que la escucho.

Nuestra conexión especial siempre tuvo que ver con el arte: Poemas, libros, música, escribir. Ambos teníamos un amor incondicional por esas cosas.

¿Quién me va a mostrar películas como Purple Rain o canciones como The Beautiful Ones ahora? Espero encontrar cosas así, porque me entrenaste tan bien.

Sé que sigues aquí, que el calor que siento debajo del frío eres tú. ERES EL MEJOR PADRE EN TODO EL MUNDO. Se que si esto no hubiese sido un accidente, seguirías abrazado conmigo viendo Purple Rain.

Te amo y extraño papi. Mereces tu propio día para ser celebrado porque eres el mejor que hay ¡Feliz Día del Padre!

Con amor, tu bebé Toni”.