Mon Laferte confirma fecha en el Movistar Arena

“Me encanta el Chile que me recibe hoy. Me está abrazando de una manera muy bonita”, asegura Mon Laferte en conferencia de prensa previo a sus dos shows en el Teatro Caupolicán este martes 20 y miércoles 21 de julio. Las presentaciones más importantes de la cantante en suelo nacional dentro de su gira “Amárrame” en nuestro país. Y claro, luego de confirmar su popularidad en festival de Viña del Mar, Monserrat Bustamante regresa a Chile en una condición muy distinta a la de años anteriores. Constatar que en esta rueda de prensa los matinales de los distintos canales fueron los primeros en hacerle preguntas transmitidas en vivo no da lugar a dudas sobre su atractivo mediático. “Después de Viña, por lo menos en México, sentí mucha atención. Todo el mundo vio la transmisión. Tuvo mucha repercusión lo que pasó en Viña. Me lo han mencionado mucho. Como que pasó algo después de Viña del Mar. Es un escenario que energéticamente algo tiene. Algo tiene esa ciudad tan bonita que me vio nacer. Más allá de lo mediático y las cámaras, hay una cosa energética”, analizó.

La voz de “Tu falta de querer” se ha transformado en una de las artistas latinoamericanos de mejor presente y, en plena curva ascendente, sigue sumando desafíos importantes. A sus participaciones en los festivales Outside Lands de San Francisco, Latin American Music Conference en Nueva York y una doble fecha en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, Mon Laferte confirmó su primer Movistar Arena en solitario para el lunes 18 de diciembre. “Tengo un equipo que cree en este proyecto”, dijo al dar las coordenadas del show, cuyas entradas se podrán adquirir desde este jueves 22 de junio. Además, la cantante registrará los dos conciertos en el Teatro Caupolicán para publicarlos en un DVD. “En este momento estoy disfrutando mucho. Me gusta mucho estar de gira y este año hemos estado tocando en todos lados. Eso es lo que me gusta hacer. Ando muy inspirada, creando canciones nuevas. Sigo escribiendo canciones. En ese momento ando ahora. Estoy involucrada en cosas de escenografía y luces. El concierto va creciendo y hay que vestirlo”, contó.

Pero en paralelo, Mon Laferte ha tenido que lidiar con esta atención mediática y estar en el ojo y boca de todos. “Yo soy una persona bastante tímida en la vida cotidiana. Tengo el personaje que se sube al escenario que usa pestañas postizas y tacones, pero yo soy totalmente contraria a este personaje. Eso ha sido lo más difícil. Aprender a hablar con la gente y la prensa. Hablar de uno. Eso es lo que me ha costado”, confesó la viñamarina. También tuvo palabras al particular premio que recibió del canal de cable MTV, señal que la destacó como “Mejor Artista de México” en los premios MIAW 2017. “Me emocionó mucho. Tiene mucho sentido porque mi proyecto nació allá. Esta artista y las canciones son de allá”, aseguró.

Ya en el plano musical, Mon Laferte hizo un balance de su crecimiento musical desde su álbum “Vol.1” a “La trenza”. “El primero fue mucho de escupir todo. No hubo una búsqueda sonora. Fueron elementos a la mano en mi casa. Todos fue grabado con el mismo micrófono y, más que nada, era contar las historias. Con este disco, si hubo una búsqueda más profunda de sonoridad, con respecto a los ritmos. Con la cumbia en ‘Amárrame’ con Jaunes. Está este bolero llamado ‘La trenza’. Hubo una búsqueda en el estudio de probar. Fueron muchas horas de solo prueba para obtener el sonido. Tuve más tiempo para este disco. Estando de gira hay más tiempo, lo que me sirvió para encontrar las palabras precisas para contar la historia”, afirmó. Sobre la posibilidad de cantar en inglés Mon Laferte lamentó no saber el idioma, pero que aprenderlo era una de sus metas. “Me encantaría poder escribir en inglés, no me niego. Hay que abrirse al mundo. Sueño cantar algo en japonés. Una buena meta es ponerse a aprender idiomas y cantar con Adele”, remató.

Los valores de la primera preventa para el concierto de Mon Laferte en el Movistar Arena son los siguientes:

Cancha Vip: $ 40.000

Cancha General: $ 25.000

Platea Baja Diamante: $ 50.000

Platea Baja Golden: $ 40.000

Platea Baja Silver: $ 30.000

Platea Alta: $ 10.000