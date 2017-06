Pastor Soto responde con desafiante video al incidente que vivió en el programa de Villouta

La polémica entre el Pastor Soto y su cuestionada participación en el programa “El interruptor” de José Miguel Villouta continúa. Luego del tenso momento que protagoniso al sacar una bandera que representa a la diversidad sexual y usarla “como alfombra”, asegurando que “este es el trapo de inmundicia que vamos a colocar acá para hacer un poco más ameno el programa”, acto que terminó por llevar a su expulsión del programa, hoy contraatacó con un video en su página de Facebook.

“Primero que nada, agradecer al canal Vía X por abrir sus puertas. Pudimos estar saludando a nuestro amigo José Miguel Villouta, quien nos ayuda a promocionar nuestra campaña como Iglesia Evangélica contra el nefasto orgullo gay, así como el nefasto orgullo pedófilo que obviamente le hacen muy mal a Chile”. Así comienza el discurso del Pastor Soto en el que respondé al incidente.

“En nuestro país no vamos a tolerar otro trapo de inmundicia”, agregó, para luego dar su versión de su acción en el programa de Via X. “No alcanza ni siquiera para alfombra. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en campaña. Contra todos los políticos y candidatos presidenciales”, aseguró. Pero no se detuvo ahí, ya que el polémico personaje se sonó con la bandera.

