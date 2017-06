Benjamín Vicuña busca la madurez actoral con "Los Padecientes"

Benjamín Vicuña tiene claro dos cosas. Su nueva película, “Los Padecientes” –se estrena este jueves en los cines–, no es la cinta que más trabajo le ha costado. Pero también afirma que, con 38 años, no la pudo haber rodado antes y que el largometraje llegó en el momento justo porque se encuentra en una madurez dentro de su carrera como actor.

“Creo que efectivamente los años no pasan en vano y los mejores personajes están a partir de los 45. Los grandes papeles que he visto son los que hablan de un lugar de la madurez y ya están curtidos por la vida”, confiesa el actor sobre su rol como Pablo Rouviot en la película argentina dirigida por Nicolás Tuozzo y que se basa en el best seller, del mismo nombre escrito por Gabriel Rolón. La historia se centra en un psicoanalista (Vicuña) quien, por pedido de Paula Vanussi (Eugenia Suárez), deberá recomponer una historia familiar que carga con un pasado de muertes, abusos y violencia. “ Tuve que meterme en el mundo del psicoanálisis y adoptar términos que son súper complejos. Es primera vez que en Argentina hago un papel donde le personaje es protagonista durante toda la película, entonces uno se tiene que poner la película al hombro”, afirma el actor.

Por otra parte Benjamín Vicuña valora haber filmado en un género que le gusta. “Estoy fanático del thriller. Entonces cuando tuve que rodar ya me empezaba a imaginar la textura y los climas. Espero que repita porque esto tiene esa cosa de invitar al público a ir pensando y atando cabos”, cuenta y agrega que disfrutar porque ve series como “Happy Valley”, “River” y “Marcella”. Pero también confiesa que otro de los desafíos fue tener que adoptar un acento argentino. “Este personaje ya está en el imaginario del público, entonces se me exigió correr el riesgo e interpretar el papel con forma cuidada, y me pone contento porque funcionó”, sostiene

“Los Padecientes” se estrenó el último fin de semana de abril en Argentina. La cinta rápidamente consiguió un récord de taquilla y se convirtió en la segunda película más vista en el país. Pero el éxito en el público no fue de la mano con las críticas del largometraje. “Los personajes son esquemáticos y no tienen otra entidad más que ir aportando pistas para resolver el misterio”, escribió Clarín, mientras que Página 12 comentó: “Se permite estimular el morbo pero tampoco consigue ir más allá de la pose de exploitation”, visiones que al actor se toma de buena manera y entiende que es parte del oficio. “ Trato de quedarme siempre con lo mejor y con las dispares hay entender que es algo que no le puede gustar a todo el mundo. En ese sentido no me puedo hacer caso de eso”, opina. Sobre nuevos proyectos en Chile Benjamín vicuña rodará “Túnel 49” en octubre. La película, de David Abdala, relata la fuga de un grupo de presos políticos durante los 80. En el elenco también actuarán Roberto Farías y Francisca Gavilán.