HBO alista desarrollo de serie basada en el cómic "Watchmen"

HBO no quiere decaer en el buen nivel de series que ha exhibido. Por eso la cadena de televisión y el productor y guionista Damon Lindelof (“Lost”, “The Leftovers”) negocian adaptar a la televisión y en forma de serie el cómic “Watchmen“, firmado por Alan Moore y Dave Gibbons.

La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter y el proyecto se encuentra en las primeras fases de su desarrollo y todavía no hay un acuerdo alcanzado al respecto.”Watchmen“se publicó en los 80 y la historia narraba el auge y caída de un grupo de superhéroes durante una versión alternativa de la Guerra Fría. De hecho Lindelof confesó que el cómic influenció su trabajo posteriormente.

Considerado como una obra maestra del cómic, “Watchmen” fue llevado a la gran pantalla a través de una película homónima dirigida por el realizador Zack Snyder en 2009 que contó en su reparto con Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Patrick Wilson y Billy Crudup. Pero en esta ocasión Snyder no se encuentra involucrado en esta potencial y nueva adaptación audiovisual del cómic. Por otra parte Damon Lindelof afirma que la versión del director mantiene la esencia de la historieta. Pero el guionista también adelanta su versión también será especial al traducir la esencia de la trama. “Esta bien si la gente no lo entiende porque no merecen comprenderla”.

Lindelof, que alcanzó fama mundial por ser uno de los creadores de “Lost”, atraviesa un gran momento profesional gracias al aplauso de la crítica a su serie “The Leftovers”, que se despidió a comienzos de junio del público tras tres temporadas.