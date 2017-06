Jorge Zabaleta y los polémicos dichos de Luis Gnecco por “Perdona Nuestros Pecados”: "¿Qué le pasó al guatón?”

Siguen las repercusiones tras los dichos de Luis Gnecco la semana pasada, quien calificó a la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”, de “asquerosa” y “mal hecha”.

“A mí perdóname, pero tengo que decirlo públicamente, pero esa teleserie que mata hoy en día de Mega me parece una basura. La del cura (“Perdona nuestros pecados”) me parece asquerosa. Te lo digo con todas sus letras (…) me parece mal hecha, mal dirigía, mal todo”, afirmó el actor durante una entrevista para “Una Nueva Mañana” de Radio Cooperativa.

Publimetro.cl Luis Gnecco se lanza en picada contra “Perdona nuestros pecados”: ”Me parece asquerosa” El actor pidió un mayor nivel de las producciones nacionales y valoró las apuestas de Canal 13.

Sin embargo, Jorge Zabaleta contestó a los polémicos dichos de su colega, partiendo por asegurar que para él la producción sucesora de “Sres Papis” es una buena teleserie. “Lucho es mi amigo, pero en esta pasa no me parece una declaración hecha con los cinco sentidos. Creo que estaba en un mal momento, un mal día quizás”, analizó el actor en entrevista con LUN, agregando que “bajo cualquier punto de vista no es una basura. Es altamente polémico lo que dijo, sin mucho sentido, porque no es así: está Pablo Illanes, que es el mejor guionista. Tuvieron que hacer locaciones, tiene excelente elenco”, detalló

De todas maneras, Zabaleta le bajó un poco la intensidad a la polémica y aseguró que su amigo se las “verá con él” cuando se encuentren: “¿Qué le pasó al guatón? Me parece rarísimo. Quiero puro encontrarme con él para hacerle bullying”, sentenció.