José Miguel Villouta y la polémica con Pastor Soto: "La Iglesia Católica, durante mucho tiempo, ha tenido el mismo discurso"

Tras la polémica vivida por José Miguel Villouta y el Pastor Soto en el programa “El Interruptor” de Vía X, donde el hombre que profesa la religión evangélica sacó una bandera (que él creía era la que representa el orgullo gay) y la usó como “alfombra”, solicitándole abandonar el estudio, el animador del espacio y partícipe del momento salió a explicar las razones que los llevaron a invitar a Javier Soto a su programa.

“No alcanzamos a durar ni tres minutos, fue como una eyaculación precoz”, partió diciendo en tono de broma Villouta en el video que el canal subió a distintas plataformas. ahí, se puede ver la introducción que el conductor hizo de la entrevista, la fallida conversación de Soto y la conclusión post polémica.

“Nosotros no queríamos que esto pasara, a pesar de que estamos preparados para algo así”, dijo el animador, argumentando que “estábamos abiertos a tener una conversación con él, conocerlo y cómo conoció la religión”.

Además, el ex panelista de “Intrusos” agregó que para él las ideas de Javier Soto no son propias y ejemplificó que “en este momento desde Moscú se está transmitiendo la Copa Confederaciones y en Rusia, lo que piensan de los gays, no es distinto de lo que piensa el pastor Soto”.

“La Iglesia Católica, durante mucho tiempo, ha tenido el mismo discurso que el pastor Soto, solo que con un lenguaje más amigable”, enfatizó, agregando que “en algunas iglesias católicas, se dan talleres de la ideología de género, donde lo que se dice es lo mismo que dice el pastor Soto”.

