Revelan correos privados donde Johnny Depp confiesa su crisis económica

Desde su separación con Amber Heard, Johnny Depp ha atravesado momentos difíciles. Ahora, salieron a la luz correos personales del actor donde se detalla la crisis económica que está viviendo.

Hace cinco meses, el polifacético artista demando a sus ex managers por 25 millones de dólares alegando de fraude y mal manejo.

Ahora, The Management Group contraatacó y evidenció que Depp y todo su equipo estaba enterado de la mala situación financiera, antes de que se supiera que debía más de 40 millones de dólares.

Entre las pruebas que presentó la firma hay 11 correos electrónicos entre Johnny, su hermana Christi Dembroswki y varios abogados, representantes, banqueros, agentes, etc.

Uno de los correos presentados, con fecha de principios del 2010, el principal manager de negocios del actor, Joel Mandel explicaba a Dembroswki que las cuentas bancarias estaban sobregiradas por casi cuatro millones de dólares.

Una vida de lujos

En el 2009, Mandel habló con Depp sobre su excesivos gastos y le aconsejó tomarse con calma los gastos navideños, además de discutir un límite de dólares para la subasta del Museo Dillinger.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo con respecto al gasto navideño, pero necesito darle a mis hijos y a mi familia la mejor Navidad posible, claro, dentro de lo razonable”, respondió el actor a su manager ante la petición de recortar sus gastos.

Depp estaba seguro que con sus próximos proyectos fílmicos serían la solución a su crisis financiera.

Según medios internacionales, el actor debía ganar $20 millones por The Tourist, $35 millones por Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides, y $20 millones por Dark Shadows.

Sin embargo, Johnny se vio en la necesidad de vender objetos personales como arte, motos, autos y propiedades: “No me gusta estar en esta situación, pero no había mucha opción, ya que The Rum Diary fue un sacrificio y el último cheque adecuado fue de Public Enemies“.